Sant Esteve d’Olius és un dels molts indrets de la comarca del Solsonès que amaga històries desconegudes per la gran majoria de la població. Per tal de poder-ne explicar algunes, aquest estiu s’han recuperat les tradicionals visites nocturnes teatralitzades, que, per primer cop, no es duen a terme a la ciutat de Solsona, sinó que en aquesta ocasió es fan en aquest nucli històric del municipi d’Olius.

Els assistents a aquestes visites, que es duen a terme cada dijous, divendres i dissabte durant tot el mes d’agost, tenen l’oportunitat de fer un viatge a través dels elements històrics d’aquest indret des del poblat iber que hi va haver a la zona fins a l’actualitat, passant per la construcció del cementiri modernista i la presència del Comtat d’Urgell a la vila, on hi tenia la seva segona residència.

Per explicar la importància d’aquests elements, els visitants van acompanyats d’un guia, però també d’alguns dels protagonistes de la història de l’indret. Un d’aquests personatges és l’arquitecte del cementiri d’Olius, Bernardí Martorell, qui explica les dificultats que va tenir per aixecar-lo i la mala rebuda que va tenir entre els veïns pel seu estil clarament modernista, i és que Martorell havia estat clarament inspirat per Gaudí. De fet, el cementiri d’Olius és dels únics del país que és d’estil modernista en la seva totalitat. Tot i que durant els seus primers anys no va tenir gaire èxit, el cementiri, construït l’any 1916 amb un pressupost de 2.431 pessetes, és ara un referent turístic a la zona.

Durant el recorregut també s’hi pot trobar Mn. Serra i Vilaró. L’historiador i eclesiàstic cardoní va dur a terme una important tasca de documentació a la comarca del Solsonès, sobretot pel que fa a l’arqueologia. Precisament ell va documentar algunes de les sitges iberes que es troben al voltant de l’església de Sant Esteve d’Olius. Tot i que ell en va documentar un centenar, se n’han trobades unes 300, fet que demostra que el poblat iber de Sant Esteve era un important punt de comerç de cereals de l’època.

Un altre personatge important que acompanya els visitants és el que va ser comte d’Urgell, Ermengol IV, qui explica que els comtes d’Urgell tenien a la parròquia d’Olius la seva segona residència a l’edifici conegut actualment com la Torreta d’Olius. Un altre dels moments importants del poble és la consagració de l’església romànica de Sant Esteve l’any 1079 i la seva evolució marcada pel pas del temps i per la renovació del campanar, que va quedar afectat per un terratrèmol que es va fer notar a bona part de Catalunya el segle XV.

Després de gaudir de l’interior de l’església, la visita acaba dins la cripta, un dels elements més reconeixibles de Sant Esteve d’Olius, on els visitants es deixen emportar per la música que toquen els joglars del comte d’Urgell.

Una visita que ja és tradició

Les visites teatralitzades nocturnes ja s’han convertit en una tradició dels estius a Solsona i voltants. Després d’un any d’aturada a causa de la pandèmia, la cooperativa Solsona Experience recuperarà les visites aquest estiu, però en aquest cas ha decidit fer-ho a Olius per donar a conèixer tots els elements històrics que hi ha en només uns metres de distància i també per evitar les aglomeracions que es poden arribar a produir a Solsona. I és que, tot i que enguany les sessions són de 25 persones, altres anys s’havien arribat a acumular més de 50 persones en una sola visita.

Ivan Viladrich, membre de la cooperativa que s’encarrega de les visites des de l’any 2017, explica que la bona rebuda que té cada estiu aquesta iniciativa engegada fa prop de 15 anys per la Unió de Botiguers i Comerciants de Solsona pot ser deguda que «a la gent a vegades li costa pagar o invertir temps per conèixer casa seva. Però si ho fas amb un format teatralitzat i durant els vespres d’estiu, sembla que ve més de gust».

A les visites hi sol haver gent de totes les edats. Aquest any, de moment, sembla que comença a assistir-hi més gent de fora de Solsona ja que en les edicions anteriors el 90% dels assistents eren de la capital comarcal o voltants. I és que en les nits d’estiu ja és una tradició gaudir d’una de les visites teatralitzades nocturnes de Solsona.