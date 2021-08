Els resultats de l’auditoria encarregada pel Consell Comarcal evidencien les deficiències en telecomunicacions, concretament en el servei d’internet, que existeixen a la comarca. L’estudi atribueix les causes als costos elevats a l’hora de poder oferir el servei degut a la baixa densitat de població i l’orografia del terreny.

Enric Grosche, director i soci fundador de Grosche Associats, l’enginyeria que ha dut a terme el treball, va reconèixer la dificultat que presenta la comarca, en tant que la seva estructura demogràfica i l’orografia no faciliten fer arribar el servei d’Internet de banda ampla amb la velocitat i qualitat que necessita la ciutadania. Per a Grosche, «el repte és fer arribar com a mínim 100Mbps simètrics a tots els municipis rurals, tant als disseminats com a les masies més aïllades».

La baixa densitat de població comporta costos molt elevats a l’hora de poder oferir el servei fa que les grans operadores de telecomunicacions no estiguin interessades en aquest nínxol de mercat per qüestions de rendibilitat econòmica. Les operadores petites i locals, són la millor opció per poder prestar aquest servei, per bé que cal ajudar-les. Grosche advoca per una col·laboració publicoprivada per fer arribar internet de qualitat a tot el territori i a tota la població assenyalant que «hi ha petites operadores de caràcter local que, amb l’empenta de les administracions municipals i comarcal, hi poden estar interessades». Tot i tractar-se d’una inversió molt important, recomana «treballar conjuntament en aquesta direcció facilitant la creació d’infraestructures locals de suport al desplegament de les xarxes, d’acord amb el que exigeix la llei de telecomunicacions, amb l’ús de petites torres, pals, micro-rases o canalitzacions».

Grosche va presentar els resultats de l’auditoria a alcaldes i representants del Consell del Solsonès. En la reunió també va presentar el pla Solsonès Banda Ampla, encara en fase de redacció, on es disposarà de les eines necessàries per valorar les opcions disponibles. Enric Grosche assegura que «Solsonès Banda Ampla ajudarà tant al Consell Comarcal com als ajuntaments en la presa de decisions per tal d’avançar exitosament cap a una millora de la connectivitat al Solsonès».

Tanmateix, l’enginyer va explicar l’estat de projectes d’altres administracions. En concret, el de la Generalitat i la Diputació de Lleida, integrades en el Pacte Nacional per a la Societat Digital, amb el seu pla de desplegament de fibra òptica amb una xarxa troncal bàsica que ha de permetre arribar a tots els municipis de més de 50 habitants, un element clau pels operadors locals. Estem parlant d’allò que es coneix com «l’última milla, el punt més crític pels operadors locals que volen donar un servei de qualitat a altes velocitats. Tenir accés a aquesta xarxa de transport de la Generalitat a cadascun dels municipis serà clau».

A nivell estatal, es va comentar la continuació dels PEBA (Plan para la Extensión de la Banda Ancha), que no es van concretar per a cap municipi del Solsonès. Ja s’ha publicat la convocatòria del Programa UNICO-Banda Ancha, que hauria de permetre que el 2025 el 100% de la població tingui connectivitat amb banda ampla amb velocitat superior a 100 Mbps. En aquest sentit, segons Grosche, «cal veure com es concreta aquest programa als municipis del Solsonès, i llavors fer-ne la integració amb els operadors locals del territori».