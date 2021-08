A partir d’avui, dijous, els ajuntaments de Solsona i Berga faciliten l’accés a les piscines municipals a causa de l'onada de calor que s'està produint a tot Catalunya.

L’Ajuntament de Berga implementarà l’accés gratuït a les instal·lacions exteriors de bany de la zona esportiva fins que es mantingui l’episodi de calor previst a la ciutat, segons les informacions facilitades pel Servei Meteorològic de Catalunya. Es tracta d’una mesura de caràcter excepcional que el consistori berguedà ha aplicat des de l’estiu de 2015 perquè la ciutadania pugui combatre els episodis de calor més intensa que s’han viscut a la ciutat durant els darrers anys. La mesura d’aplicar la gratuïtat a les piscines municipals s’activa quan el Servei Meteorològic de Catalunya emet avisos de perill “alt” i “molt alt” al Berguedà, que es correspon amb les alertes de color taronja i vermell, respectivament. El consistori informarà del final de la gratuïtat de les instal·lacions de bany en funció de l’evolució de l’onada de calor.

En el cas de Solsona, l'accés serà gratuït per als menors de 15 anys, les persones majors de 65 i les dones embarassades. La resta d’usuaris podran accedir-hi a meitat de preu, és a dir, per 2 euros. Amb aquesta mesura es vol ajudar a combatre els efectes de l’onada de calor, si bé es recomana evitar sortir al carrer i exposar-se al sol durant les hores de màxima temperatura del dia.

Després de valorar l’experiència de l’estiu del 2019, en què la majoria de col·lectius podien entrar a les instal·lacions de bany municipals amb un descompte del 50 per cent, aquesta vegada el govern municipal ha valorat ampliar les facilitats per a col·lectius vulnerables i, al mateix temps, mantenir l’entrada com a mesura limitadora per controlar la capacitat de l’espai. Així mateix, en primer lloc es garanteix l’accés dels usuaris amb abonament. En qualsevol cas, des del consistori es remarca la prioritat de seguir les mesures de seguretat per la covid-19.

L’última vegada que es va poder accedir a les piscines municipals amb facilitats per una onada de calor es van registrar una mitjana de 305 usuaris al dia. El balanç que se’n va fer va ser molt positiu pel fet d’haver assolit els objectius, evitant el col·lapse de l’equipament. Mitjançant les xarxes socials, ApS-CUP ha tornat a reclamar l’entrada gratuïta per a tothom per donar “l’oportunitat de remullar-se en aquest context d’emergència climàtica”. L’equip de govern, però, ho descarta per evitar aglomeracions a l’entrada, especialment en temps de pandèmia, i en considerar que és injust oferir un servei gratuït de manera indiscriminada.

Autoprotecció

Durant l’episodi de temperatures extremes, per prevenir els efectes de l’onada de calor sobre la salut es recorda a la població la necessitat d’extremar les precaucions. En aquest sentit, cal evitar sortir al carrer i estar-se a les estances més fresques; beure molta aigua, refrescar-se sovint i reduir l’exercici físic durant les hores de més calor. S’aconsella abaixar les persianes de les finestres durant les hores de sol, obrir les finestres a la nit, i utilitzar algun tipus de climatització o mirar de passar les hores de més calor en llocs climatitzats. Si es coneixen persones grans o malaltes que viuen soles, es demana que se les visiti almenys un cop al dia i se les ajudi a seguir aquests consells.

Les piscines municipals obren de dilluns a divendres de nou del matí a vuit del vespre i els caps de setmana, d’onze a vuit.