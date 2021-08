L’equip de govern del Consell Comarcal del Solsonès es remet al mes de setembre per anunciar la seva reestructuració després de la renúncia de Ramon Costa i Marc Casabosch, els dos vicepresidents de l’ens i anteriors presidents per delegació del Consell. Una setmana després de la renúncia de Casabosch, l’equip de govern d’ERC defensa que no hi ha una persona al capdavant de l’ens comarcal i que les responsabilitats que tenien Costa i Casabosch les ha assumit l’equip de govern de manera conjunta.

La situació al Consell Comarcal del Solsonès va fer un daltabaix fa menys de dues setmanes quan Ramon Costa va anunciar la seva renúncia per sorpresa en el darrer ple de l’ens. Però no va quedar així. Només tres dies després, el següent en la llista i l’últim dels dos vicepresidents, Marc Casabosch, va anunciar que deixava el seu càrrec i el Consell a través d’un comunicat emès pel mateix ens.

Tot i l’anunci de Casabosch, la seva renúncia no es pot fer oficial fins que se’n doni compte al ple, és a dir, fins al proper setembre. Això fa que el regidor de Castellar de la Ribera continuï sent conseller comarcal i, en principi, president de la institució malgrat que manifestés la seva voluntat d’abandonar l’ens de forma immediata.

L’oposició va criticar la situació de l’equip de govern i va trobar a faltar manca de transparència. JXS, Independents i ApS-CUP van coincidir en demanar que el govern d’ERC expliqués quina era la seva situació actual. JxS i Independents també van manifestar que creuen que les dues renúncies es deuen a problemes interns dins del partit republicà i van lamentar que s’acusés a l’oposició d’aquestes decisions. En aquest sentit, des d’ERC reforcen aquesta posició i asseguren que, com van dir tan Ramon Costa com Marc Casabosch, la relació amb l’equip de govern era bona i criticaven que l’oposició feia molt difícil el fet d’arribar a acords en els projectes que té en marxa la comarca com són el model de recollida selectiva comarcal, el projecte de telecomunicacions o el conflicte amb el Centre Sanitari.