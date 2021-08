L’Ajuntament de la Coma i la Pedra ha obert una convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva que tenen l’objectiu de fomentar projectes i activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat una major activitat turística dins el municipi per aquest any.

El consistori del municipi de la Vall de Lord concedirà les subvencions per ordre de registre d’entrada i l’import que es destinarà a aquesta línia d’ajuts és de 2.000 euros. Les persones que es vulguin acollir a la convocatòria tenen un mes per presentar les seves sol·licituds a través de la pàgina web municipal i les subvencions es resoldran en un termini de tres mesos a partir de la finalització de la convocatòria.