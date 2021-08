Els ajuntaments de Castellar de la Ribera, Clariana de Cardener, Lladurs, Navès i Pinell han informat del tancament dels espais naturals i de bany de la comarca, en motiu de l’elevat risc d’incendi. Pel que fa a la ribera Salada, els ajuntaments de Castellar de la Ribera i Lladurs han indicat que avui es culminarà el tancament de l’espai que afecta a aquests termes municipals fins al pont del Clop; ahir ja va quedar tancat l’espai comprès dins el terme municipal de Castellar de la Ribera i es preveu que avui en quedi el que correspon al terme de Lladurs. Pel què fa a l’embassament de Sant Ponç, ahir dijous es va procedir al tancament del camí perimetral per part del cos d’Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya. Un altre espai que es preveu que avui quedi tancat és el curs de l’Aigua d’Ora corresponent al terme municipal de Navès. L’Ajuntament de Pinell, per la seva banda, ha informat també del tancament de l’àrea recreativa de la font de Sant Climenç.

Aquestes actuacions excepcionals, que compten amb el suport i participació dels Agents Rurals i Mossos d’Esquadra i de la guàrdia rural contractada pel Consell i ajuntaments, busquen evitar l’afluència de persones als espais de bany de la comarca i així evitar un risc pel medi natural i pels mateixos banyistes com a conseqüència de perill d’incendi forestal en plena onada de calor.

El Consell Comarcal del Solsonès demana a la població i als visitants extremar les precaucions i no acudir al medi natural durant aquests dies de màxima alerta, a la vegada que seguir les recomanacions per a la salut davant l’onada de calor.

Aragonès reitera la crida a la responsabilitat de la ciutadania davant l’onada de calor per evitar incendis

El president de la Generalitat ha apel·lat un cop més aquest divendres a la responsabilitat individual i col·lectiva davant l’elevat risc d’incendi, “el més alt dels darrers anys”, provocat per les altes temperatures. Des de Caldes d’Estrac, Aragonès ha assegurat que el Govern ho té “tot a punt” per combatre els focs, però ha demanat a la població que minimitzi les conductes de risc perquè en les actuals condicions qualsevol petita negligència o imprudència pot provocar un foc. “Fem les coses fàcils als equips d’emergències”, ha insistit. Sobre la pandèmia, ha recordat que “no fa vacances” i ha convidat tots els majors de 12 que encara no s’han vacunat a fer-ho per afrontar de la forma més segura el retorn a l'escola.