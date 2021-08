L’illa cultural de Solsona és un projecte que ja fa molts anys que està a sobre la taula del consistori, però sembla que mai s’hagi de dur a terme. L’últim revés ha estat que el govern municipal es planteja renunciar a un milió d’euros en subvencions per al projecte en comprovar que l’estat dels edificis és pitjor del que semblava i que això comporta un increment de cost i de temps d’actuació que no es preveia en un inici i que faria molt complicat, pràcticament impossible, complir els terminis establerts. Tot i això, el projecte executiu ja està finalitzat i ara la feina serà trobar noves vies de finançament per poder culminar l’illa cultural.

La idea de crear l’illa cultural ja va ser manifestada fa més de 15 anys. Tot va començar amb la necessitat de tenir una nova biblioteca a la ciutat, ja que l’anterior tenia unes condicions deficients. Va ser durant el mandat de l’exalcalde Jordi Riart (2003-2007) quan es va a començar a gestar.

L’any 2004 ja es va fer referència de forma pública a la voluntat de crear l’illa cultural i l’any 2006 la intenció era ubicar-hi una nova biblioteca, un museu de festa major i un museu etnogràfic. El govern de Riart va comprar l’edifici de Cal Morató per ubicar-hi la biblioteca, compra que va generar debat pel seu preu. Finalment, les obres es van adjudicar durant el govern d’ERC a final del 2009 però es van allargar més de l’esperat a causa de la troballa d’elements medievals que també es van voler conservar. Els problemes de finançament causats pel deute que tenia la Generalitat amb el consistori pel Pla de Barris va fer que la inauguració de l’equipament es fes realitat el 2015, i no al 2011 com era previst.

Un cop construïda la biblioteca, el pas següent era adequar Cal Manel i Cal Metge Solé per destinar-hi la resta d’equipaments culturals, que es preveu que siguin la casa del Carnaval, un alberg per a un màxim de 50 persones i un camp d’aprenentatge. Els dos edificis, catalogats com a Bé Cultural d’Interès Local, han tingut diversos treballs de manteniment, però el projecte executiu elaborat pels serveis tècnics de l’Ajuntament ja inclouen habilitar-ne l’interior per a les seves noves funcions.

Un eix cultural al nucli antic

Els dos edificis quedaran connectats entre si i s’entendran com un sol edifici. La Casa del Carnaval s’ubicarà en la planta baixa i planta primera de Cal Manel i l’alberg i camp d’aprenentatge s’ubicaran a l’edifici de Cal Metge Solé, i la planta segona i sota coberta de Cal Manel. Per altra banda, la botiga se situarà a la planta baixa de Cal Metge Solé.

Pel que fa als usos previstos, la casa del Carnaval pretén resoldre una llarga reivindicació, tant per la societat local com pels mateixos visitants, de disposar d’un espai que permeti exposar de forma estable una selecció de l’àmplia imatgeria festiva del Carnaval de Solsona, la festa per excel·lència de la ciutat.

D’altra banda, l’alberg permetrà disposar d’un tipus d’allotjament que ara és inexistent a la ciutat que pugui oferir activitats i programes adreçats tant a joves, escolars, al teixit associatiu com a les famílies. Aquest allotjament té com a objectiu enriquir l’oferta de serveis turístics de la ciutat, aprofitant els caps de setmana sobretot per a les famílies, però pensat especialment per a grups educatius, entitats de lleure, grups juvenils. Així, es possibilitarà que la ciutat pugui posicionar-se com a destí de turisme escolar en els propers anys.

L’estat estructuralde Cal Metge Solé és l’últim inconvenient

El darrer entrebanc del projecte és l’estat estructural dels edificis, especialment Cal Metge Solé, que s’ha detectat amb l’estudi històric i arquitectònic. S’ha fet palès que cal refer-ne l’estructura i anar complint fil per randa tots els requisits d’instal·lacions que requereix un alberg. En aquest sentit, s’han d’enderrocar pràcticament tots els forjats per garantir la seguretat estructural del nou equipament. També s’han introduït els requeriments de Bombers, que han obligat a repensar l’escala interior i a projectar-ne una altra, entre altres elements de seguretat. Igualment, es garanteixen totes les exigències d’accessibilitat.