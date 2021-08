L’Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys ofereix una plaça de treball temporal a jornada completa durant un període de mig any per donar suport a les tasques del consistori.

Les tasques que haurà de desenvolupar la persona contractada seran tasques de suport a les àrees d’administració i secretaria, com la realització d’informes, sol·licitud i gestió de subvencions, gestió d’expedients, suport a l’atenció al públic a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, revisió, classificació i creació de material divulgatiu i didàctic de l’Ajuntament, entre altres coses. Una altra tasca serà l’adaptació de continguts a les noves tecnologies i xarxes socials. S’hi poden presentar les persones que siguin beneficiàries del programa de Garantia Juvenil, inscrites com a demandant d’ocupació no ocupada al SOC i amb un títol universitari, d’FP, certificat de professionalitat o equivalent.