El Centre d’Estudis Lacetans ha reprès aquest estiu les excavacions arqueològiques durant la campanya de l’any 2021 amb els treballs al jaciment de la Codina, a Pinell de Solsonès. Els treballs que s’han dut a terme en aquest indret han descobert restes de dues èpoques diferents.

Durant la primera setmana d’excavacions arqueològiques a la vil·la fortificada d’època medieval de la Codina, que és ocupada entre els segles X-XI fins al segle XIV, es va continuar intervenint en el sector del pati de la vil·la. Precisament, en aquest espai és on s’han excavat enderrocs i una sèrie de nivells arqueològics que han ajudat a definir que en aquest indret hi ha dos moments d’ús de les estructures d’aquest sector. Les restes descobertes indiquen que aquest pati en un primer moment estaria dividit en tres edificacions, que després van ser cobertes per una capa de terra que seria el que hauria transformat l’espai en un pati ampli que és el que es podia veure abans de les excavacions. En una d’aquestes estructures situades al mur sud, que és part de la muralla, s’ha localitzat una gran porta tapiada, cosa que ha fet plantejar l’existència de diferents fases constructives relacionades amb l’organització del jaciment. La intenció en el que queda de campanya és poder acabar de definir aquesta nova porta del poblat i veure com els tres àmbits que han aparegut es relacionen amb el carrer del poblat.

A causa de la pandèmia de la covid-19, en els treballs a la Codina hi ha treballat un equip d’onze persones, totes estudiants de la Universitat de Barcelona. En anys anteriors havien vingut estudiants d’Erasmus a treballar als diferents jaciments de la comarca del Solsonès. Pel que fa al jaciment de la Codina, a Pinell de Solsonès, s’hi havia treballat durant molts anys. Des del 1992 fins al 2006 hi va treballar l’equip especialitzat en època ibèrica del Centre d’Estudis Lacetans. L’equip medieval va reprendre els treballs l’any 2019, i des de llavors s’han dut a terme anualment.

Enguany també s’ha excavat una estança del castell però no se n’ha pogut aclarir encara la cronologia. S’hi continuarà excavant.

Els treballs arqueològics a la comarca continuaran aquest estiu. Entre el 22 d’agost i el 10 de setembre s’excavaran els jaciments d’Anseresa i del Castellvell a Olius i el de Sant Miquel de Sorba a Montmajor. En aquestes tasques hi participaran estudiants del grau d’Arqueologia i d’Història de diferents universitats.

En el poblat ibèric d’Anseresa es continuaran excavant els recintes d’hàbitat documentats durant la campanya del 2019 i s’anirà obrint en extensió el jaciment per tal de posar al descobert les estructures d’hàbitat que s’adossen al mur de tancament documentades els anys vint del segle passat. També es farà un sondeig en un punt central del poblat per tal de cercar possibles estructures ibèriques. Al Castellvell els treballs arqueològics se centraran en la fase iberoromana i el mur de tanca del jaciment. Pel que fa al jaciment de Sant Miquel de Sorba, l’actuació d’aquest any se centrarà en la part central del cim del turó, on es continuarà excavant part de la cisterna més antiga del poblat que s’amortitza a final del segle V aC. D’aquesta cisterna s’han excavat dos terços de la seva extensió, i en aquesta campanya es continuarà excavant els nivells arqueològics de la part que manca per excavar, on s’han documentat tres sitges d’època romanorepublicana que afecten els nivells arqueològics antics