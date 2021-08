La Sala Polivalent de Solsona acollirà el dijous 26 una nova campanya de vacunació contra la covid-19 sense cita prèvia. Es farà de quatre de la tarda a vuit del vespre i s’adreça a tota la població de l’Àrea Bàsica de Salut del Solsonès a partir de 12 anys que no hagi rebut cap dosi del vaccí. En aquest cas, a diferència de la marató del passat 13 de juliol, la vacuna serà Pfizer, amb la qual cosa caldrà administrar-ne una segona dosi al cap de 21 dies.

Amb aquesta campanya es vol avançar en la immunitat de grup a la comarca, on hi ha el 61,28% de la població amb la pauta completa i el 66,03% amb una primera dosi. El Centre Sanitari del Solsonès i la regidoria de Salut de Solsona fan una crida a la població que encara no està vaccinada a què faci el gest i subratllen la importància d’assolir “una bona cobertura en embarassades i la població d’entre 12 i 16 anys amb vista a la represa de l’activitat escolar”.

Les persones menors de 16 anys han d’anar acompanyades de la mare, el pare o el tutor legal. Per rebre el vaccí només cal dur la targeta sanitària. La marató de vacunació del juliol a Solsona va ser un èxit de funcionament i de resposta de la població de la comarca, que va esgotar les 554 dosis disponibles. Dijous de la setmana que ve es preveu organitzar el mateix dispositiu.