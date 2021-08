El Solsonès engegarà aquest setembre la primera edició del Festival de Senderisme de la comarca. La iniciativa, que s’emmarca en el Festival de Senderisme dels Pirineus, vol posar valor als camins del territori i als guies de muntanya tot complementant les rutes amb activitats paral·leles d’entitats locals.

El festival es durà a terme el cap de setmana del 18 i 19 de setembre i consta de tres activitats principals i tres paral·leles. Segons expliquen des de l’Oficina de Turisme del Solsonès, la iniciativa dona la possibilitat de poder fer activitats de muntanya per preus assequibles tot potenciant el guiatge de muntanya, i és que dues de les activitats principals estan organitzades per dues empreses de guiatge de la comarca.

Una de les activitats destacades és una ruta guiada al Port del Comte on també es podrà observar als isards que es podran veure durant el recorregut de la ruta. L’activitat, que es durà a terme el 18 de setembre al matí, té una durada de cinc hores i el recorregut és de 9, 17 km i 540 metres de desnivell acumulat.

També dissabte al matí es podrà participar en un itinerari de trekking o d’excursionisme al municipi d’Odèn. Es tracta d’un sender equipat que transcorre per camins poc marcats que travessen la profunda rasa de la Perdiu amb un pont penjant de 35 metres de llarg.

La resta d’activitats són una ruta d’interpretació de la natura i de la història des de Solsona al Castellvell d’Olius, concretament al barranc de Pallarès; una activitat d’anellament d’aus a les basses de Brics, una xerrada sobre bones pràctiques a la muntanya i un taller de cuina i visita al santuari del Miracle, a Riner.

El Solsonès era l’única comarca sota la marca Pirineus que no organitzava un festival de senderisme i això ha estat un dels principals motius per tirar-ho endavant aquest any. A més, des de l’oficina de turisme apunten que la pandèmia ha fet créixer molt l’interès pels indrets naturals de la comarca i això també és una oportunitat per potenciar aquest aspecte característic del Solsonès. A falta d’un mes perquè comenci el festival, l’organització destaca l’interès que ha aixecat la iniciativa reflectida en la bona venda d’entrades.