El Solsonès vol combatre l’augment de contagis de la comarca amb noves vacunacions. Així, es prepara una nova campanya intensiva de vacunació a la comarca de cara a la setmana vinent. De la mateixa manera, ahir es va reobrir novament l’opció de demanar cites per rebre el vaccí al Centre Sanitari del Solsonès, després que l’ens es quedés sense dosis per administrar la setmana anterior. De fet, tot i no tractar-se d’un punt de vacunació massiu, l’ens de salut comarcal té la capacitat d’administrar un determinat nombre de dosis cada setmana.

El Solsonès continua sent una de les comarques amb pitjors indicadors de Catalunya i, de moment, la situació no millora. En la darrera setmana s’ha produït un lleuger repunt de casos, amb 24 positius detectats. Aquest resultats coincideixen amb la represa de tests entre contactes estrets. Durant la setmana es van realitzar un total de 181 proves PCR i 24 TAR.

També s’ha produït un notable increment de l’índex de risc de rebrot, que al Solsonès s’ha doblat fins als 519,49 punts, i a Solsona s’ha disparat un 222% fins a situar-se en els 728,97 punts. Així mateix, la taxa de reproducció és de 2,07 a Solsona, una dada que evidencia el creixement de l’epidèmia.

Punts de vacunació sense cita

Actualment a la Catalunya Central hi ha quatre punts de vacunació actius en què no és necessari sol·licitar cita prèvia per rebre una dosi del vaccí durant el mes d’agost. Es tracta del Palau Firal de Manresa, l’Escurxador d’Igualada, el Sucre de Vic i l’Hotel d’Entitats de Berga. Tothom qui vulgui rebre la vacuna pot acudir de a 4a 8 de la tarda de dilluns a divendres en el cas de Vic i Igualada, a la mateixa hora de dilluns a dijous a Manresa i en el cas de Berga s’hi podrà acudir els dilluns de 4 a 7 de la tarda, i els dimarts, dimecres, dijous i divendres de 9 a 1 del migdia