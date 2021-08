Després d’una edició que va estar marcada per la gairebé nul·la aparició de la seva imatgeria festiva, aquest any la festa major de Solsona podrà tornar a gaudir dels característics ballets protagonitzats pels gegants de la ciutat que tindran lloc els dies 8 i 9 d setembre, tot i que seran amb capacitat restringida i amb la gent asseguda a les cadires.

Tenint en compte la bona experiència que hi va haver amb els gegants durant el Corpus, el consistori ha volgut tornar-ho a fer de la mateixa manera per la festa major. Així, s’habilitaran 170 cadires a la plaça major per tal de gaudir dels ballets garantint les distàncies de seguretat. El que canvia respecte al Corpus és que en aquesta ocasió les entrades no es donaran per sorteig sinó que per assistir-hi s’haurà de recollir les invitacions anticipadament a l’ajuntament amb un màxim de cinc llocs per família. El consistori demana a la ciutadania que qui hagi obtingut invitació per una de les sessions no en demani per l’altra amb l’objectiu de que el màxim nombre de persones possible pugui gaudir dels ballets. En els propers dies el consistori donarà més informació sobre com serà el procés de recollida d’invitacions.

La festa major es durà a terme entre el 7 i el 10 de setembre, tot i que hi ha actes relacionats amb la festa entre el 28 d’agost i el 19 de setembre. «Intentarem fer una festa força normalitzada, tot i que encara ens trobem entre la que voldríem i la que la pandèmia ens permet», va dir la regidora de Cultura i futura alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert, en la roda de premsa de presentació de la festa. I és que tot i que tornen els ballets, si no es flexibilitzen les mesures anticovid no hi haurà les tradicionals pujades i baixades ni les cercaviles. Tot i això, el programa d’enguany compta amb una trentena d’actes culturals, lúdics i esportius, dels quals la gran majoria es duran a terme en exteriors. Precisament, un dels punts que enguany guanyarà protagonisme és la plaça del Camp, ja que és un espai que facilita l’acompliment de la distància de seguretat i on s’hi podran encabir fins a 200 localitats.

Pel que fa als actes, alguns d’ells tenen formats i horaris provisionals a l’espera de com evolucionen les restriccions derivades de la pandèmia de la covid-19. La cartellera presenta Roger Mas, el dia 5 de setembre en el marc del concert solidari del SOM; Son de l’Havana, Strombers i Vizuri, el dia 7; l’Orquestra Junior’s i El Pony Pisador, el dia 8, i La Principal de la Bisbal i Banda Neón, el dia 9. També hi ha programat el Concurs de músics al carrer de Joventut Solsonina, el dia 8; un espectacle infantil de clown a càrrec de la companyia Anna Confetti, el 9, i un concert amb Xiula, el 10. L’assistència a tots els concerts és gratuïta excepte el concert solidari del SOM. Pel que fa als concerts que tindran lloc a la Sala Polivalent, es requerirà invitacions per controlar l’aforament. Tot i això, Gisbert va recordar que tot pot ser alterat fins a l’últim moment.

A la part final del programa d’enguany es fa referència a dos aniversaris que tenen lloc aquest any. Es tracta dels 125 anys del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona, del qual apareix un article i fotografies d’arxiu, i els 25 anys de la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona, que es representa al programa amb un escrit signat per l’historiador Jordi Tàsies que recull la veu de diversos testimonis.

La futura alcaldessa de Solsona va voler agrair l’esforç de tothom qui forma part de la festa per tal de fer tot el possible perquè tot pugui tirar endavant malgrat les circumstàncies.