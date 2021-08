L’ordenança que preveu aprovar l’Ajuntament de Solsona el proper setembre contempla que les infraccions molt greus relacionades amb el servei de recollida de residus porta a porta puguin arribar als 602 euros, el règim sancionador i els drets i els deures dels usuaris del servei són alguns dels aspectes que contempla l’ordenança.

La regidoria de Medi Ambient del consistori solsoní ha sotmès a consulta pública l’ordenança municipal que regularà el servei de recollida de deixalles porta a porta que s’ha de començar a implementar el proper octubre a Solsona. Així, convida a la ciutadania a llegir-se l’ordenança i fer arribar les seves opinions al consistori fins el 13 de setembre. Llavors es recolliran les aportacions ciutadanes que es considerin oportunes i es debatrà el text final del document en el ple municipal del 30 de setembre. L’esborrany de l’ordenança, ara publicat, ha estat consensuat per tots els grups polítics del consistori i per la Fundació Volem Feina, encarregada de gestionar el servei en els propers anys.

El règim sancionador proposat per l’esborrany contempla sancions que poden arribar fins als 602 euros, en el cas de les més greus. Entre aquestes faltes s’hi troben l’abandonament de terra i runes a la via pública, a l’interior o exterior de les casetes de les àrees d’aportació o indrets no autoritzats, posar qualsevol material o residu tòxic o perillós dins dels cubells de la recollida selectiva, lliurar o transportar residus en elements no estancs o que puguin produir abocaments o dispersió de materials a la via pública, l’abandonament de residus industrials, especials o perillosos a la via pública o en indrets no autoritzats i la reiteració de dues faltes greus.

Entre les faltes menys greus també hi ha no separar correctament els residus, no utilitzar els cubells establerts pel servei o posar a les papereres de la via pública caixes, bosses d’escombraries i altres elements no generats pels vianants, entre altres.

Serà l’alcalde o alcaldessa de Solsona qui tindrà la competència per sancionar mitjançant multes.