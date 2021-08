La caiguda del mur que separa l’Institut Francesc Ribalta i el camp de futbol municipal de Solsona va tenir lloc a finals del maig de 2020. 15 mesos després, es confirma que el CF Solsona no podrà començar la nova temporada al seu camp de futbol ja que encara no té la gespa artificial instal·lada.

Junts per Solsona, el principal grup a l’oposició, critica aquest fet i acusa al govern municipal d’ERC de «deixadesa a l’hora de donar una resposta ràpida i complir els terminis». En un comunicat, la formació liderada per Marc Barbens assegura que «segons el nostre parer no es va escollir l’opció més ràpida sinó l’opció més còmoda per als polítics municipals». A més, asseguren que durant aquestes setmanes han vist que diverses vil·les i ciutats de l’entorn de la Catalunya Central estan canviant la gespa i posant al dia les instal·lacions per tal que puguin començar a entrenar-se els futbolistes abans de l’inici de la temporada i critiquen que «fins i tot, l’empresa contractada per dur a terme els treballs a Solsona està dedicant-se a altres poblacions quan les nostres instal·lacions municipals estan buides per rebre totes les obres que calguin».

El regidor d’Esports, Joan Parcerisa, reconeix que el camp estarà disponible més tard del que esperaven. En aquest sentit assegura que dilluns han de començar els treballs per instal·lar la nova gespa i que, com a molt tard, es podrà reobrir el camp el 23 de setembre, tot i que intentaran fer el possible per fer més curt aquest termini.

Parcerisa recorda que les obres relacionades amb el mur caigut de l’institut Francesc Ribalta eren responsabilitat de la Generalitat i assegura que es van complir tots els terminis pel que fa al mur. El problema, explica, es va produir quan s’havia d’asfaltar el terreny on s’havia de col·locar la gespa. «El 23 de juny van venir les màquines a asfaltar el terra del camp que havia quedat afectat, però tal com van venir van marxar perquè com havia plogut els dies anteriors el terreny no estava prou compactat», diu el regidor solsoní. Això va fer que s’haguessin d’esperar uns dies i l’empresa d’asfaltat, convocada per la Generalitat, va acabar 15 dies més tard de l’esperat. Aquest retard de dues setmanes va fer que l’empresa encarregada de posar la gespa no esperés a que s’asfaltés el terreny i es posés a treballar en altres municipis, deixant Solsona per més endavant.

Parcerisa explica que el consistori de Solsona ha ofert al club de futbol el camp de l’Escola Arrels per entrenar mentre no estigui el camp disponible. Per altra banda, el primer equip solsoní entrenarà al camp privat de la casa de colònies Can Bajona, de Clariana de Cardener, amb l’ajuda econòmica del consistori, mentre el terreny de joc municipal no estigui disponible.

Més enllà d’això, Junts lamenta que no s’hagi «aprofitat aquesta llarga temporada d’inactivitat per reposar els seients malmesos, actuar a la zona de pas de les oficines a la grada o bé la reforma necessària dels vestidors».