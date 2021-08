L’única oficina bancària de Sant Llorenç de Morunys, de Caixabank, tornarà a tancar per vacances durant la primera setmana de setembre. Durant el mes de juliol l’oficina ja va estar dues setmanes tancada i els veïns asseguren sentir-se «abandonats» per l’empresa, que només els dona l’opció d’anar a Solsona si han de realitzar algun tràmit de forma presencial durant aquests dies.

«L’única alternativa que tenim és anar a Solsona, però nosaltres que som grans i no tenim cotxe què hem de fer? Anar a peu? No pensen en la gent gran», lamenta una veïna de Sant Llorenç de Morunys que discuteix el tema amb les seves amigues. «Ens sentim abandonats», diu una altra que destaca que elles, com moltes altres persones grans, tenen dificultats per fer els tràmits digitalment i que no els agrada utilitzar targeta. A més, comparen la situació actual de l’oficina amb anys enrere, quan hi havia més treballadors, mentre que ara hi ha ocasions en què es formen cues per accedir-hi.

Una altra veïna del poble, Montse Canals, també critica el fet que l’únic caixer que hi ha al poble, i a la Vall de Lord, s’espatlla amb freqüència, ja sigui per ella mateixa o per culpa de bretolades.

Els establiments de Sant Llorenç també en pateixen les conseqüències. «Aconseguir canvi per la botiga pot suposar un problema», afirma Isabel Campoy, propietària de la botiga Isa Moda. La treballadora del bar El Cau, Anna Geli, considera que es produeix un «cercle viciós» quan també falla el servei d’internet al municipi. Això fa que no es pugui pagar amb targeta i que, si l’oficina està tancada o el caixer falla, hi hagi problemes per treure diners, especialment en temporada alta com actualment.

Tot i això també hi ha altres veïns, sobretot els joves, que expliquen que tampoc els suposa un problema molt gran perquè ja estan acostumats a l’atenció telemàtica.

Caixabank recorda que el caixer continua funcionant i que els clients es poden dirigir a Solsona. Sobre un hipotètic tancament de l’oficina, l’entitat ho nega. L’alcalde de Sant Llorenç, Francesc Riu, també es mostra tranquil en aquest sentit i destaca que fa dos anys es va fer una inversió important per millorar l’oficina