Els positius del Solsonès han passat dels 24 als 10 en una setmana. Aquests han estat detectats a través 143 proves PCR (8) i 28 TAR (2). Aquests resultats coincideixen amb una reducció de l’índex del risc de rebrot, que al Solsonès ha caigut a més de la meitat fins als 242,93 punts, i que a Solsona també assoleix una notable reducció fins a situar-se en els 513,79 punts. Així mateix, la taxa de reproducció a la capital comarcal cau a la meitat fins a 1,01. Malgrat això, tant el risc de rebrot com la taxa de reproducció continuen sent altes i cal ser prudents.

Campanya intensiva de vacunació

A part de la possibilitat de demanar cita per vacunar-se al Centre Sanitari del Solsonès a través del web vacunacovid.catsalut.gencat.cat aquesta setmana Solsona acull una nova campanya de vacunació sense cita prèvia. Serà concretament el dijous dia 26 a la Sala Polivalent, de les quatre a les vuit de la tarda. Va dirigida a les persones de l’Àrea Bàsica de Salut del Solsonès, de 12 o més anys, que no hagin rebut cap dosi del vaccí contra la covid-19 i no hagin passat la malaltia els darrers dos mesos. Es recorda que les persones menors de 16 anys han d’anar acompanyats de la mare, el pare o el/la tutor/a legal i que és imprescindible dur la targeta sanitària.