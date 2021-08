Aquest estiu ha estat marcat per les poques pluges i per l’onada de calor que va afectar Catalunya, i especialment, les comarques centrals. Tot i això, els embassaments de la Catalunya Central es troben amb uns nivells d’acumulació d’aigua correctes on destaca el pantà de Sant Ponç, de Clariana de Cardener, amb un 89,9% de capacitat i sent el que té un percentatge més elevat dels gestionats per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

Actualment, amb les dades d’ahir mateix, les reserves actuals d’aigua a Catalunya són d’un 74%, i no existeix risc de sequera, ja que les condicions actuals no posen en risc el subministrament d’aigua a cap zona. Tot i això, si es compara els nivells dels embassaments catalans d’ahir respecte al mateix dia de l’any passat es fan palesos els efectes de la calor i les poques pluges d’aquest estiu.

En el cas del pantà de Sant Ponç, enguany es troba al 89,9% de la seva capacitat amb 21,72 hm3 d’aigua, mentre que al 22 d’agost de l’any passat, es trobava al 92,42. Malgrat ser el que es troba en millor estat dels gestionats per l’ACA, actualment l’embassament de Clariana de Cardener es troba per sota de la seva mitjana pel que fa a capacitat.

Al de Sant Ponç el segueix el pantà de Susqueda, a Osor, amb el 85,78% de la seva capacitat i el de Foix, de Castellet i la Gornal, amb un 81,15%. El següent és l’altre embassament que es troba a la comarca del Solsonès, el de la Llosa del Cavall. El pantà de la Vall de Lord és un dels que ha patit un descens més gran respecte l’any passat. El 22 d’agost del 2020 es trobava al 96,85% de la seva capacitat, sent el pantà amb més bons nivells de Catalunya, però aquest any no arriba al 80%. Això implica que actualment té gairebé 14 hm3 menys que l’any passat.

Pel que fa al pantà de la Baells, a Cercs, també supera les tres quartes parts de la seva capacitat total amb un 77,22%, quasi 8 punts menys que el 2020.

Hi ha tres embassaments dels gestionats per l’ACA que es troben a menys de la meitat de la seva capacitat. Es tracta del de Darnius Boadella (44,39%), Riudecanyes (40,74%) i Siurana (41,13%). Precisament aquest últim, situat a Cornudella de Montsant, és el que ha patit una davallada més important respecte l’any passat, amb una caiguda de més de 50 punts.

Un estiu sec buida els pantans

L’1 de juliol d’aquest estiu els pantans de l’àmbit del Regió7 superaven el 85% de la seva capacitat. Baells, Llosa del Cavall i Sant Ponç van gaudir d’un juny plujós que va fer omplir les seves reserves a nivells molt òptims. Però la calor i les poques pluges dels mesos de juliol i agost van reduir la seva capacitat.

El de la Baells era el que presentava millors números a 1 de juliol, superant el 95% de la seva capacitat. El de Sant Ponç estava al 91, 46% mentre que el de la Llosa del Cavall es va quedar al 87%. Un mes després, a 1 d’agost, tots ells es trobaven per sota del 90%.

Els tres embassaments gestionats per l’ACA de l’àmbit del Regió7 es troben per sota de la seva mitjana de capacitat en els últims cinc anys i en els últims 10 anys, Ara, però, s’espera que amb l’arribada de noves pluges i la baixada de temperatures els pantans puguin millorar els seus nivells actuals.