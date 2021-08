Xavier Sarrià, qui va ser cantant d’Obrint Pas, serà el reclam del concert que organitza el Casal Popular la Fura, amb la col·laboració de La Forja, l’ANC, Òmnium Solsonès, CDR Solsonès, Alternativa per Solsona - CUP i el Consell Local per la República de cara a l’aplec independentista de Castellvell el 12 de setembre, el dia posterior a la diada de Catalunya.

«No s’apaguen les estreles» és un concert-documental que parteix de la cançó de títol homònim que en Xavi Sarrià va fer per la banda sonora de la pel·lícula «La mort de Guillem» i d’un documental de David Segarra, també amb el mateix nom. D’aquesta conjunció en surt un espectacle innovador i diferent, que combina música i projeccions, alternant cançons velles i actuals de l’ampli repertori d’en Xavi Sarrià amb fragments del documental, narrant històries de resistència i de resiliència, de lluites per defensar la llengua i la identitat pròpia, de memòria contra el feixisme d’abans i d’ara o de defensa del territori explicades per gent normal i senzilla que les ha protagonitzat.