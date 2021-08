Prop d’una vintena de persones van assistir a la concentració convocada per dues associacions LGTBIQ de la comarca per celebrar la renúncia del bisbe de Solsona, Xavier Novell.

Simpatitzants i membres de La Cugula i el Grup de Gèneres del Solsonès van reunir-se ahir a la plaça del Palau Episcopal de Solsona a 2/4 de 7 de la tarda. Allà van obrir cava per brindar de forma conjunta per celebrar la marxa del bisbe. Els assistents també van adaptar la lletra de la cançó popular L’hora dels adeus per cantar-la davant del Palau Episcopal i van demanar a Novell que no tornés.