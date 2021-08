L’associació Amics del Miracle han engegat una campanya de recollida de firmes a través de la plataforma Change.org per demanar que es retiri la rampa que s’ha col·locat a la façana de la Casa Gran del Miracle.

La iniciativa, que ha recollit més de 100 firmes en 24 hores, demana que es retiri la rampa i que es trobi «una alternativa de consens que sigui proporcionada i respectuosa tant amb l’edifici com amb el seu entorn». Els signants consideren que la rampa que ha estat construïda amb la voluntat de facilitar els moviments a les persones amb mobilitat reduïda, té un resultat nefast per a l’entorn patrimonial i natural del Santuari.

Consideren que trenca totalment l’estètica de les arcades de la façana de la Casa Gran i que anul·la una de les tres arcades de la façana inhabilitant-la per a usos polivalents com la instal·lació d’escenaris provisionals. A més, la petició a la plataforma Change.org apunta que la rampa és una actuació innecessària, ja que actualment es pot accedir tant al pati de la Casa Gran com a uns lavabos públics des del primer pis de l’edifici, que és totalment accessible a persones amb mobilitat reduïda.

Tot i això, l’associació Amics del Miracle celebra la restauració del pati d’aquest edifici que està catalogat com a Bé Cultural d’Interès Local i agraeix a la comunitat benedictina del Miracle i al consistori de Riner l’esforç per la restauració de l’edifici.