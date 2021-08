La biblioteca de Sant Llorenç de Morunys romandrà tancada fins a nou avís degut a les obres que es preveu iniciar aquesta setmana. La reforma que es farà a l’equipament té l’objectiu d’adequar-lo i fer complir els requisits per entrar a formar part de la xarxa de biblioteques de la Generalitat de Catalunya.

Fins ara la biblioteca de Sant Llorenç no formava part del Sistema de Lectura Pública de Catalunya (SLPC), el que implicava tenir més dificultats per renovar els llibres o per millorar el servei actual. Així doncs, entrant a formar part de la xarxa de biblioteques públiques de la Generalitat es podrà donar un millor servei a la ciutadania del municipi i s’aprofitarà per renovar les instal·lacions.

La Central de Biblioteques de Lleida i el Servei de Biblioteques de Catalunya exigeixen a la biblioteca de Sant Llorenç una sèrie de requisits per entrar a la xarxa catalana. Alguns d’ells són mantenir les prestatgeries principals de fusta que són un tret d’identitat de la biblioteca, treure els focus i llums que hi ha actualment i substituir-ho per una il·luminació global, col·locar un taulell sota la finestra del costat de la porta per posar-hi els ordinadors en línia, una nova prestatgeria de revistes amb capacitat d’emmagatzematge, entre altres.

Pel que fa a l’ordenació dels espais, s’intercanviarà la ubicació la zona infantil i la zona bibliotecària i es prioritzarà la zona informal envers la formal. A més, es repintarà el local amb colors clars i es crearà un logotip per la biblioteca municipal.

D’aquesta manera, l’interior del local es redistribuirà. Pel que fa a l’espai formal, on s’hi situaran tres taules individuals amb dues cadires cadascuna, ocuparà 20,74 metres quadrats. L’espai informal tindrà dos mòduls de prestatgeries de revistes, dues butaques i dos pufs. Hi haurà un espai de consulta als ordinadors, amb un taulell i un faldó per protegir la paret. Aquest espai tindrà 18,78 metres quadrats. L’espai infantil, de 4,44 metres quadrats, comptarà amb un moble pera a contes, una pissarra fixada a la part posterior del revister, i un taulell infantil amb dues cadires infantils. Finalment l’espai bibliotecària ocuparà 4,20 metres quadrats.

Les obres, que tenen un pressupost total de 33.414,71 euros, han de començar aquesta setmana i es preveu que finalitzin d’aquí dos o tres mesos. El consistori piteu disposa d’una subvenció de la Diputació de Lleida que cobreix la totalitat del pressupost de les obres.