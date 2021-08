El nou administrador apostòlic del bisbat de Solsona, el bisbe de Vic, Romà Casanova, s'ha dirigit avui als fidels de la diòcesi solsonina per primer cop des de la renúncia de Xavier Novell i ha volgut demanar respecte pel bisbe dimissionari.

En un comunicat publicat pel bisbat de Solsona, Casanova diu saber "de la vostra estima al bisbe Xavier Novell, el qual ha exercit el seu servei de manera intel·ligent i generosa, amb mirada àmplia, donant resposta al gran repte d’avui i de sempre d’anunciar l’evangeli de Crist". El bisbe de Vic i ara també administrador de la diòcesi de Solsona, agraeix el treball de Novell al bisbat i "tots els fruits de santedat i de missió que ha donat i donarà el seu lliurament".

Pel que fa a la sorprenent renúncia del prelat solsoní, Casanova afirma que s'ha d'acceptar que "produeixi en els nostre cors el dolor de la separació i, al mateix temps, la perplexitat del que no acabem d’entendre", però fa referència a dues expressions del comunicat de renúncia de Novell: "lliurement" i "per raons personals", per demanar respecte per les raons personals que han empès Novell a prendre la decisió de renunciar al càrrec.

Casanova es posa a disposició dels fidels de la diòcesi de Solsona "mentre duri el temps de l'espera del nou bisbe diocesà" i diu que té el desig de trobar-se "amb tots".