L’àrea de Serveis Socials del Solsonès s’ha consolidat com essencial durant tota la pandèmia i s’ha hagut d’adaptar a la nova realitat redoblant esforços i reorganitzant els diferents serveis per tal de poder continuar atenent la població i les noves necessitats sorgides arran de la covid. Durant el 2020, els serveis socials han atès un total de 2.698 persones, 2.215 corresponen al municipi de Solsona, el que representa un 24,24% de la població de la ciutat (9.137 habitants) i 483 persones de la resta de la comarca, el que suposa un 11,03% de la resta de la població comarcal (4.376 habitants).

Al mateix temps, 434 persones han acudit al servei del pla de ciutadania i de les migracions, 99 persones han demanat ajuda, suport o assessorament al Servei d’Informació i Atenció a les Dones i 48 han rebut seguiment del programa MARMI de mesures actives d’inserció laboral per persones beneficiàries de la renda garantida. El projecte “T’acompanyem” ha estat utilitzat per 156 persones a les quals se’ls ha emès 476 xecs, que han permès finançar part del desplaçament per acudir als serveis sanitaris públics. Més de 10.000 xecs d’àpats i uns 12.000 de neteja en un any.

Entre els diferents serveis cal destacar els d’atenció a domicili en les serves diferents modalitats (cura personal, atenció a la llar i àpats a domicili). L’any 2020, 58 persones s’han beneficiat dels àpats a domicili, 525 persones han sol·licitat xecs d’atenció personal o xecs de neteja a domicili, 134 persones s’han beneficiat del servei d’ajuda a domicili i 238 del servei de teleassistència.

D’altra banda, hi ha hagut un increment del 70% des les persones ateses pel Fons d’emergència social. Durant el 2020 se n’han beneficiat 348 persones (130 famílies) que han rebut ajuts d’alimentació a través del Rebost Solidari o ajuts econòmics per despeses d’habitatge. Aquest programa es gestiona conjuntament amb l’Ajuntament de Solsona, Creu Roja, Càritas Arxiprestal Solsona Morunys i compta amb el suport de diferents entitats de la comarca. Els infants, un col·lectiu tingut en compte

El col·lectiu dels més joves és un altre a qui des de l’àrea de Serveis Socials es presta una gran atenció. En concret, s’han atès 737 infants dins el programa d’atenció als menors en risc social o amb situació de vulnerabilitat, que inclou intervenció directa amb les famílies, intervenció socioeducativa al domicili, ajudes individuals i de menjador i també atenció directa a través de projectes comunitaris de carrer.

També cal destacar que 73 infants han passat pel Servei d’Intervenció Socioeducativa (El SIS), servei que es presta a Solsona i a Sant Llorenç de Morunys, on es fa un acompanyament i atenció individualitzada als infants que ho necessitin, amb un treball en valors com la cohesió i el respecte.

Treball comunitari

L’atenció individualitzada que es presta a la ciutadania des de Serveis Socials es complementa amb projectes comunitaris, on destaca l’activitat de sensibilització social en matèria LGBTIQ+, que es du a terme des del SAI (Servei d’Atenció Integral), la Campanya Impensables de prevenció de les violències masclistes, promoguda pel SIAD (Servei Informació i Atenció a les Dones) i en la que col·laboren tots els ajuntaments de la comarca o el programa d’Envelliment Actiu dut a terme amb l’Ajuntament de Solsona. El conseller comarcal d’Acció Social, Xavier Castellana, ha manifestat que “els serveis socials expressen amb fets la solidaritat de la nostra societat, especialment amb les persones més vulnerables. La vocació de tot l’equip treballa per prevenir, aturar i revertir els efectes de totes les violències explícites i implícites que podem patir qualsevol de les persones que vivim en aquesta comarca”