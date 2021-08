Un dia després de la sorprenent renúncia del bisbe de Solsona, Xavier Novell, encara no s’han aclarit les incògnites sobre el seu futur i el del bisbat, ni tampoc sobre els motius que el van fer prendre la decisió i d’abandonar el càrrec i dels quals no va donar cap tipus d’explikcació, més enllà del genèric i inespecífic «motius personals». A dia d’avui es desconeix si Novell serà traslladat a una altra diòcesi, si continuarà residint a Solsona (que ho podria fer en la seva condició de bisbe, que no ha perdut), si tindrà alguna responsabilitat eclesiàstica o si té la voluntat de penjar, també, els hàbits.

El Codi del Dret Canònic, document que regeix la regulació jurídica de l’Església, determina que, un cop el Papa accepta la renúncia d’un bisbe, aquest manté el títol de bisbe dimissionari i té la possibilitat de continuar residint a la seva diòcesi. Això dona l’oportunitat a Novell de viure al Palau Episcopal, al seminari de Solsona com ha fet fins ara, o en una nova destinació dins de la mateixa diòcesi. A més, la regulació de l’Església determina que serà la seva diòcesi l’encarregada de procurar la sustentació del bisbe dimissionari.

Consultat ahir per Regió7, el bisbat de Solsona no va voler donar detalls sobre la situació actual de Xavier Novell ni sobre el seu futur pròxim.

Per altra banda, fonts properes al bisbe de Vic, Romà Casanova, que és l’encarregat d’administrar la diòcesi solsonina fins que es nomeni un nou bisbe, van confirmar a aquest diari que el prelat vigatà va anar a Solsona el mateix dia de l’anunci de la renúncia de Novell, aquest dilluns, i es va reunir amb la cúria de la diòcesi solsonina, però que no ho va arribar a fer amb el bisbe dimissionari.

Amb la reunió de dilluns, el bisbe de Vic ja ha començat a treballar per complir l’encàrrec encomanat per la Santa Seu d’administrar el bisbat de Solsona fins que el Papa Francesc doni a conèixer el successor de Xavier Novell.

Fonts del bisbat de Vic asseguren que l’etapa de Casanova al capdavant del bisbat de Solsona serà una etapa de transició en què no hi haurà grans canvis, ja que la seva funció bàsicament serà la d’administrar. Tot i això, expliquen que donat que es van assabentar de la notícia dilluns mateix de sorpresa, encara no poden afirmar de quina manera compaginarà el bisbe Casanova la seva tasca al capdavant del seu bisbat i l’administració de la diòcesi de Solsona.

En tot cas recorden que no saben quant temps podria durar aquesta situació i que el nomenament del nou bisbe de Solsona es durà a terme quan ho consideri el Vaticà. En aquests moments encara hi ha incerteses sobre la durada del procés.