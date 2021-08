La secció d’arqueologia del Centre d’Estudis Lacetans organitza una visita aquest dissabte amb l’objectiu de donar a conèixer els treballs que s’estan realitzant als jaciments arqueològics de Castellvell i Anseresa, al terme municipal d’Olius.

Aquest estiu la campanya arqueològica del Centre d’Estudis Lacetans es va dur a terme el 18 i el 31 de juliol al sector medieval de la Codina, i del passat diumenge fins al 10 de setembre es treballarà a la zona del Castellvell, a Anseresa i a Sant Miquel de Sorba, a Montmajor.

El jaciment de Castellvell va ser parcialment excavat per Mn. Serra Vilaró a mitjans del segle XX i des del 2007 l’equip del Centre d’Estudis Lacetans hi porta a terme campanyes d’excavació anuals. Destaca per tractar-se d’un poblat ibèric de grans dimensions que, possiblement, configura el jaciment d’hàbitat més antic de la comarca.

Pel que fa a la zona d’Anseresa, es tracta d’un poblat ibèric situat al costat del riu Cardener que correspon al típic poblat en erola, pràcticament idèntic al poblat ibèric del Castellvell, si bé de menors dimensions.

La visita, que tindrà lloc de 10 a 1 del migdia, s’organitza en el marc de la festa major de Solsona.