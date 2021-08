La regidoria de Cultura de Solsona ha fixat els tres primers dies de setembre, entre dimecres i divendres de la setmana que ve, per recollir les invitacions per assistir als ballets tradicionals de la imatgeria festiva a la plaça Major els dies 8 i 9. Caldrà recollir-les al vestíbul de l’ajuntament de dimecres a divendres els matins de deu a una del migdia, o bé a la Biblioteca Carles Morató dimecres i dijous de cinc de la tarda a vuit del vespre.

El primer de setembre, tant al matí com a la tarda, només podran reservar lloc les persones empadronades a Solsona, mentre que els dies 2 i el 3 ho podrà fer tothom qui ho vulgui. S’estableix un màxim de cinc invitacions per persona i caldrà facilitar el nom i el telèfon de tothom que ocupi una localitat per al seu registre, en canvi, els infants que s’asseguin a la falda no caldrà comptabilitzar-los. Aquest sistema de distribució d’invitacions, no preveu la possibilitat de reserves per telèfon o correu electrònic. Tal com es va fer per Corpus, els ballets de la Festa Major es faran amb capacitat restringida i amb el públic assegut. En cas que s’exhaureixin les entrades, s’obrirà una llista d’espera per cobrir les baixes d’última hora.

La regidora de Cultura, Judit Gisbert, demana un compromís a les persones que tinguin invitació per evitar que quedin llocs buits i per solidaritat amb la gent que es quedi sense invitació una vegada s’exhaureixin. Igualment, a fi de facilitar que el màxim nombre de persones pugui veure les danses, es demana a les famílies anar-hi un sol dia dels dos possibles.

Les limitacions d’espai obliguen a regular la reserva per a persones amb mobilitat reduïda mitjançant la inscripció prèvia a l’OAC del consistori entre l’1 i el 3 de setembre.

Es seguirà el mateix procediment per les entrades gratuïtes dels concerts de nit dels dies 8 i 9 de setembre a la Sala Polivalent.