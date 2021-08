El bisbe de Vic i administrador temporal del bisbat de Solsona, Romà Casanova, calcula que la seva etapa al capdavant de la diòcesi solsonina durarà mig any, tot i que alerta que no depèn d’ell sinó de Roma. El prelat apunta que serà una època «transitòria» i sense grans innovacions.

Casanova afirma que va conèixer la notícia de la renúncia de Novell el passat divendres, tres dies abans que la dimissió fos coneguda públicament i, fins i tot, abans que la mateixa cúria de Solsona. Ho va saber a través d’un escrit de la Santa Seu en la que se li encomanava la tasca d’administrador apostòlic de Solsona i se li demanava que en el moment que la renúncia es fes oficial, estigués al palau episcopal solsoní per donar suport als membres de la cúria. Ho va dir en una atenció als mitjans ahir al palau episcopal de Vic, on va explicar com ha viscut el procés de la renúncia del bisbe de Solsona, Xavier Novell, i com encara aquesta nova etapa en què compartirà la seva tasca com a bisbe de Vic amb la d’administrador apostòlic de la diòcesi solsonina. Casanova també va assegurar haver pogut parlar amb Novell abans que la renúncia fos pública, però no en el dia de la renúncia.

Casanova va relatar la primera reunió amb la cúria diocesana de Solsona. «Ells no sabien res de res», va assegurar ahir afegint que van rebre la notícia amb «dolor» i «perplexitat» per no conèixer els motius de la renúncia. En aquest sentit, va voler relativitzar la situació dient que la renúncia de Novell «és un cop important, però l’església és una entitat que està per damunt dels bisbes». Precisament sobre la decisió del bisbe dimissionari, Casanova va assegurar que es tracta d’una decisió lliure, especificant que «no l’ha forçat ningú» i que les raons de la mateixa són personals i que «pertoca a aquesta persona dir-les si ho considera convenient». En aquest sentit, va demanar respecte per Xavier Novell i la seva situació.

Bona relació entre bisbats

El bisbe de Vic serà l’encarregat d’administrar més de 350 parròquies i 160 preveres entre els bisbats de Vic i de Solsona. Tot i això, va apuntar que «no és qüestió de sumar feina, sinó d’entrar en una dinàmica diferent i pròpia de la diòcesi de Solsona». En aquest sentit, va destacar la bona relació que hi ha entre els dos bisbats: «penso que el meu nomenament l’han rebut molt bé. Jo conec molts preveres de la diòcesi de Solsona i penso que és lògic que el bisbe veí s’encarregui d’aquesta tasca».

Tot i que només fa quatre dies que hi treballa, Casanova destaca que a Solsona ha trobat «una diòcesi molt viva de realitats, de gent amb ganes, de voluntat de fer projectes, etcètera» i va destacar també que hi ha un important nombre de laics treballant-hi.

Els primers passos

La primera actuació de Casanova al capdavant de la diòcesi de Solsona va ser ratificar a Marc Majà com a vicari general, convertint-lo així en la seva mà dreta. El mateix dilluns i just després de reunir-se amb la cúria diocesana per tractar l’impacte de la renúncia amb ells, Casanova ja es va reunir amb el col·legi de consultors. Es tracta d’un òrgan que està present durant el dia a dia d’un bisbat però que, tal com va apuntar ahir el bisbe, agafa força quan es produeix una situació de seu vacant com la que hi ha a la diòcesi de Solsona.

Cada bisbat disposa d’un consell presbiteral, un òrgan format per preveres que té la funció d’ajudar al bisbe en el govern de la diòcesi a través del tractament de les qüestions pastorals que fan referència a la vida i ministeri dels preveres, a la santificació dels fidels, a la doctrina que els ha de ser predicada, la situació general de la diòcesi, i suggerir les solucions o respostes que consideri més adequades. Quan es produeix una situació de seu vacant, el consell presbiteral cessa i és el col·legi de consultors, format per preveres escollits pel bisbe, qui passa a complir les seves funcions.

Així, Casanova passarà a presidir l’òrgan, que ell considera el seu «equip de govern». A més d’ell, el col·legi està format pels mossens Marc Majà, Josep M. Vilaseca, Xavier Romero, Joan Casals, Climent Capdevila i Jordi Orobitg.

Casanova va confirmar que treballarà dos dies a la setmana des de Solsona, els dimecres i els divendres, i que els caps de setmana dependrà de la seva agenda, compartida ara per dos bisbats.

El mossèn Marc Majà és ratificat com a vicari general del bisbat de Solsona El bisbe de Vic i ara també administrador temporal del bisbat de Solsona, Romà Casanova, va assegurar ahir que una de les seves primeres decisions al nou càrrec accidental va ser la de ratificar a Marc Majà com a vicari general del bisbat de Solsona. Això implica que Majà serà la mà dreta a Solsona de Casanova durant l’etapa de transició a la diòcesi solsonina. Marc Majà Guiu (Miralcamp, 1981) va ser ordenat prevere pel pel bisbe Jaume Traserra el 30 de desembre del 2007. Després va estudiar Teologia Bíblica a Roma, la seva primera destinació va ser Súria, però el seu primer gran trasllat es produiria l’any 2012, quan va ser anomenat rector de Berga. Al Berguedà hi va ser durant vuit anys, fins que l’any passat el bisbe Xavier Novell va decidir emportar-se’l a Solsona i fer-lo responsable dels seminaris, consiliari de Joventut i, posteriorment, Vicari General, substituint a Josep Maria Vilaseca. Ara Majà exercirà el càrrec amb la responsabilitat que exigeix que la diòcesi tingui la seu vacant.