L’Ajuntament de Riner ha tret a concurs el projecte que ha de permetre millorar la cobertura i l’accés a internet de banda ampla al nucli de Su i al seu entorn, el que suposaria que tot el municipi tingui una connectivitat a internet eficient.

El projecte que es preveu dur a terme a Su és l’última fase de la millora de connectivitat digital de Riner. Prèviament es va realitzar una actuació similar de la que se’n van beneficiar els nuclis de Freixinet, El Miracle i Santa Susanna. La darrera fase d’aquest projecte té un cost previst de 106.903,92 euros amb IVA i es calcula que estigui acabat el novembre.

La majoria de les llars i activitats econòmiques ubicades en el nucli de Su, l’Avellanosa, la zona de Viladecans i les masies del seu entorn no tenen actualment un accés eficient i a preu raonable a la xarxa de telecomunicacions de banda ampla, de manera que la velocitat d’accés a internet sovint és insuficient per a descàrrega de grans arxius, videoconferències o transmissions en HD o streaming i la qualitat de la connexió sovint presenta deficiències. Aquesta mancança també ha afectat la capacitat de seguiment de les activitats d’escolarització on line que s’han hagut d’implementar amb motiu del confinament per la covid-19.

El projecte contempla la instal·lació de dues noves torres base d’Internet de banda ampla que mitjançant enllaços per radiofreqüència, amb origen al punt d’accés que està connectat a la xarxa de fibra òptica existent a Solsona, permetin tenir connexió a internet de banda ampla a les llars i activitats situades dins les respectives àrees de cobertura.

Un punt dèbil a la comarca

La connectivitat digital que hi ha arreu de la comarca és un problema que preocupa molt als alcaldes del Solsonès i al Consell Comarcal. Precisament el Consell va presentar recentment els resultats d’una auditoria tecnològica que demostraven que les causes del mal servei s’atribuïen als costos elevats a l’hora de poder oferir el servei degut a la baixa densitat de població que hi ha al Solsonès i a l’orografia del terreny, que fan poc atractiu per les empreses proveïdores fer grans actuacions al territori.

Aquests problemes, que s’han fet notar més degut al confinament de la covid-19, ha fet que alguns ajuntaments hagin apostat per fer actuacions de millora de la connectivitat pel seu compte, a l’espera que a nivell de Consell Comarcal s’elabori un pla i es posi en marxa per millorar la connectivitat de forma global i conjunta.