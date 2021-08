El turisme actiu, aquell que se centra en les activitats en què l’activitat física és la protagonista, ha anat guanyant importància al nord del Solsonès amb el pas dels anys, però l’estiu passat, la fi del confinament va fer que es visqués un «boom» mai vist a la zona. Ara, amb la situació sanitària més normalitzada i amb menys restriccions, les xifres de clients comencen a estabilitzar-se tot i ser millors que en els estius prepandèmia.

«L’estiu passat va ser com si féssim tres temporades en una», explica a Regió7 Artur Beiroa, fundador de l’empresa Kayak K1. Beiroa explica que, tot i tenir una bona capacitat, pràcticament no donaven l’abast i que es van formar cues que no havien vist mai. «Tot i això ho vam poder tirar endavant», assegura.

També van viure una situació similar l’empresa Relleus, que també ofereix lloguer de caiac al pantà així com excursions, barranquisme i altres activitats a la Vall de Lord i en altres indrets de muntanya. «Pels pocs dies que vam obrir va ser una animalada. Potser va venir el doble de gent que en un estiu normal», apunta Albert Caellas de Relleus.

Per aquestes dues empreses, aquest estiu s’han normalitzat el nombre de clients, tot i que asseguren que encara són més que en un estiu prepandèmia. «Ara ve més gent que ha descobert el lloc per primera vegada. Abans hi havia més campistes o segones residències, però ara potser hi ha més gent que ve a passar només un dia i marxa», diu Caellas. També ha notat aquest fenomen Beiroa, que afegeix que «aquest any trobem molta gent que repeteix perquè va venir l’any passat per primer cop i li va agradar».

Els turistes actius que van a la Vall de Lord a l’estiu busquen gaudir de l’entorn i la tranquil·litat, amb el pantà de la Llosa del Cavall com a protagonista. Precisament aquests dos aspectes van ser els que van cridar més l’atenció de la Prudens Martínez i el seu fill Pau després de gaudir del caiac. «És un lloc molt bonic, molt tranquil i es respira aire pur. Podríem tornar sense problemes», van dir.

A més de la Llosa del Cavall, el nord del Solsonès ofereix diverses activitats com barranquisme, salt de pont, excursions a peu o amb bicicleta o trekking, entre altres opcions.