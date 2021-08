Rosó Barrera (Solsona, 1982) va arribar a l’Ajuntament de Solsona en les eleccions del 2015 i des de llavors ha assumit la regidoria d’Urbanisme i Obres Públiques, entre altres. Barrera encara el seu segon mandat amb obres importants en marxa, però amb la decepció que ha suposat l’entrebanc del projecte de l’Illa Cultural pocs mesos abans de l’inici previst de l’obra

Solsona té en marxa diverses obres importants com la nova escola, el tanatori o el parc de bombers. Creu que és el moment més important de la seva trajectòria a l’Ajuntament?

Jo crec que sí. Quan vaig entrar l’any 2015 vam passar uns anys de retallades tant de subvencions com de pressupostos. Teníem uns pressupostos que miraven de cara a l’estalvi i les inversions que es feien eren petites. Ara ha estat quan ha començat a haver-hi més ajudes i quan s’ha pogut apostar per fer aquestes obres.

En una entrevista a Regió7 l’any 2019 va assegurar que la seva intenció era deixar la política al final d’aquest mandat. Continua tenint aquesta voluntat?

Sí, continuo pensant igual perquè tinc la voluntat de tornar a exercir com a enginyera. Però no tanco la porta a seguir a l’Ajuntament perquè puc tornar a treballar i seguir desenvolupant tasques com a regidora, que és el que fan la majoria dels meus companys. Si pogués compaginar-ho ho podria fer, però el que tinc clar és que vull tornar a treballar com a enginyera.

Què creu que falta per tirar endavant a Solsona des del punt de vista urbanístic?

L’Illa Cultural perquè ha estat un projecte en el qual s’hi ha treballat molt i serà molt important per Solsona. Llavors m’hauria agradat invertir molt més en rehabilitar alguns carrers del nucli antic, però són actuacions que comporten una inversió molt gran i no s’ha pogut fer. Precisament durant el Pla de Barris, abans que entrés jo, es van fer carrers com el de Sant Pau o el de la Regata, però al nucli antic van quedar molt carrers pendents que estaria bé que quedessin arreglats, especialment el carrer Castell.

Com explica la renúncia als fons europeus per dur a terme l’Illa Cultural?

Tot es va iniciar amb un avantprojecte que definia una mica la idea del que es volia fer, i va ser amb aquest avantprojecte que es van demanar totes les ajudes. De fet no esperàvem que ens les donessin, però quan ens les van atorgar vam decidir tirar endavant amb el projecte constructiu. Ara, però, hem vist que després de fer l’estudi estructural han sortit moltes sorpreses. Potser es va pecar una mica d’optimisme amb l’avantprojecte, però es va veure que l’estat de l’edifici no era el que pensàvem. La previsió inicial era d’1,6 milions i finalment va ser d’un milió més.

Va ser difícil prendre la decisió de renunciar a les subvencions?

Va ser una decisió difícil perquè la il·lusió de portar a terme l’illa cultural la teníem tots, i més quan ja està tot el projecte definitiu i veus la nova vida que se li donarà a aquest espai. Però a vegades s’ha de tenir el cap fred i vam haver de prendre aquesta decisió. Ara trucarem a totes les portes que estiguin al nostre abast per demanar subvencions i tan aviat aconseguim el finançament que ens fa falta, ho tirarem endavant el més aviat possible.