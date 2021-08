L’Ajuntament de Guixers ha iniciat el procediment per denunciar als organitzadors d’una concentració de 150 persones que va tenir lloc dissabte a l’illa de Vilasaló. El consistori considera que s’hi van incomplir les normes sanitàries derivades de la covid-19 i critiquen l’incivisme dels visitants per deixar deixalles que ells mateixos havien generat a la zona.

Dissabte al matí van aparèixer tres autocars que van descarregar 150 persones a la zona de Vilasaló. Tot i tenir l’oportunitat de repartir-se pel pantà de la Llosa del Cavall o de dur a terme activitats per la zona, van decidir col·locar-se tots junts a l’indret conegut com a illa de Vilasaló, d’uns 900 metres quadrats segons el consistori de Guixers. «Tenir a 150 persones en un espai de 900 metres quadrats tots junts, sense distància de seguretat, sense mascaretes, bevent i menjant ens indigna», assegura el batlle de Guixers, Jordi Selga, que a més apunta que «com és inevitable» quan hi ha tanta multitud de gent, «no va quedar un entorn gaire favorable» referint-se a les deixalles que s’hi van deixar.

El consistori del municipi de la Vall de Lord assegura que no és un fet habitual que vinguin autobusos per banyar-se a l’embassament però que l’estiu passat ja s’hi van trobar en una ocasió. L’alcalde explica que tant els Mossos com l’empresa de vigilància que s’encarrega de les zones de bany del Solsonès contractada pel Consell Comarcal han engegat les diligències per saber qui és l’organitzador d’aquesta sortida i llavors el consistori preveu interposar una denúncia.

L’àrea del Codó segueix tancada

Aquest episodi de massificació a la Llosa del Cavall coincideix amb l’obligat tancament de l’àrea recreativa del Codó. L’Ajuntament de Guixers demana explicacions a la Generalitat de perquè un espai com el del Codó, amb distàncies assegurades i un vigilant que desinfecta l’equipament i en controla els accessos ha d’estar tancat mentre es produeixen episodis com el d’aquest dissabte o es permet a la gent anar a altres espais similars a l’àrea del Codó que funcionen sense problemes.