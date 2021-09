Falten pocs dies per l'inici de la festa major de Solsona d'enguany, una edició marcada pel retorn dels tradicionals ballets. Avui s'obria el termini per recollir les invitacions per poder gaudir d'aquest acte, que enguany i degut a la situació sanitària de la covid-19, es durà a terme a la Plaça Major amb un aforament limitat de 170 persones en les dues sessions del 8 i 9 de setembre. Les entrades gratuïtes es podien començar a recollir des d'aquest matí a l'ajuntament de Solsona i les ganes de tornar a gaudir de la imatgeria festiva de la ciutat ha provocat que s'hagin exhaurit totes les entrades, excepte un 20% que ha reservat el consistori, amb només un matí.

Pel que fa a les entrades dels concerts organitzats per l'Ajuntament de Solsona, fins al migdia se n'han distribuït 141.

Abans de les 10 del matí, quan s'obria el termini per recollir les invitacions per a les persones empadronades a Solsona, ja s'ha format una cua que arribava fins a la meitat del tram entre l'ajuntament i el portal del Castell amb més d'una cinquantena de persones. Alguns dels presents han hagut de fer més d'una hora de cua per poder aconseguir les entrades. El 20% d'entrades reservades per l'Ajuntament es repartiran aquesta tarda, a partir de les cinc, a la biblioteca Carles Morató per a les persones que no han pogut passar a recollir-les durant el matí.+