Solsona encara una nova festa major que, tot i estar marcada pel retorn dels ballets després de la passada edició, manté els concerts joves com un dels seus principals reclams. Enguany, els concerts organitzats per Joventut Solsonina es duran a terme a la plaça del Camp, on segons l’organització hi haurà un aforament de fins a 250 persones.

Strombers, Vizuri, El Pony Pisador, Banda Neon i PD YU són els reclams dels concerts organitzats per Joventut Solsonina en aquesta edició de la festa major jove de Solsona. Enguany, tots els concerts dirigits als joves es duran a terme a la plaça del Camp, que tindrà un aforament de 250 persones. Segons ha confirmat Joventut Solsonina a Regió7, el recinte comptarà amb una zona amb les cadires corresponents, on els assistents estaran amb distància de seguretat i mascareta sense poder consumir. Tot i això, es disposarà d’una zona per consumir propera a la barra de l’organització on es vendran tant begudes com entrepans. Per entrar al recinte, serà necessari presentar una entrada, que es pot obtenir de forma gratuïta des d’avui mateix a través de la plataforma de venda d’entrades de Turisme Solsonès.

El grup cardoní Strombers i Vizuri engegaran la festa el dia 7. El concert començarà a les 9 de la nit igual que el del dia 9 a càrrec de Banda Neon i PD YU. El Pony Pisador actuarà el dia 8 a les 11 de la nit també a la plaça del Camp.

El concurs de músics més local

Solsona celebra enguany la Xa edició del concurs de músics. Per celebrar-ho, Joventut Solsonina ha limitat la participació només a artistes de la comarca o que hi tenen relació propera. A una setmana del concurs ja tenen totes les places del concurs plenes.

Enguany Joventut Solsonina ha tingut un pressupost de 13.000 euros, inferior a les edicions anteriors a la pandèmia. Tot i això des de l’organització asseguren entendre que les circumstàncies actuals marquen també el pressupost i es mostren contents per haver pogut contractar grups coneguts com Strombers o El Pony Pisador per celebrar una il·lusionant festa major jove de Solsona.