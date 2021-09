La regidoria de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Solsona aplicarà un tractament fitosanitari a l’arbrat de la plaça del Camp per combatre la plaga del tigre del plàtan (Corythuca ciliata) que afecta a aquest tipus d’arbres. L’operació es durà a terme durant la matinada de divendres, a partir de les dues i fins a les sis, a tot estirar. Durant aquest horari, el consistori recomana al veïnat tancar finestres i balcons i no deixar animals domèstics a l’exterior.

Aquest tractament, per al qual s’utilitzarà l’insecticida Decis Protech, ha de servir per netejar els plàtans de la plaga, tant per la salut dels arbres com per evitar molèsties als vianants i al públic que acudeixi als actes que se celebraran en aquesta plaça els propers dies en el marc de l’edició d’enguany de la festa major de Solsona, així com en altres esdeveniments com el mercat setmanal, que tindrà lloc el mateix divendres.