Els concursos vinculats a la Festa Major de Solsona es mantenen com cada any i amb les mateixes dotacions econòmiques. Per als amants de la pintura, es convoca una nova edició del concurs de pintura ràpida, els dies 9 i 10 de setembre. I per als aficionats a la fotografia, destaquen els concursos de foto, que té per objectiu escollir una imatge representativa de la Festa Major de Solsona 2021, i el d’Instagram. En aquest cas cal seguir els perfils @geganters_solsona, @solsonaturisme i @ajsolsona i publicar imatges amb l’etiqueta #FMSolsona2021.

D’altra banda, també es convoca el concurs de músics, limitat a artistes de la comarca o que hi tenen relació, i amb places ja plenes. I s’ha fet el concurs de flors als balcons, que ha comptat amb 22 participants.

Les bases de tots els certàmens es poden consultar a la pàgina web www.solsonalafesta.net