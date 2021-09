Strombers, Vizuri, El Pony Pisador, Banda Neon i PD YU són els reclams dels concerts organitzats per Joventut Solsonina en aquesta edició de la Festa Major de Solsona.

Enguany, tots els concerts dirigits als joves es duran a terme a la plaça del Camp, que tindrà un aforament de 250 persones. El recinte comptarà amb una zona amb les cadires corresponents, on els assistents estaran amb distància de seguretat i mascareta sense poder consumir. Tot i això, es disposarà d’un espai per poder beure i menjar proper a la barra de l’organització on es vendran tant begudes com entrepans. Per entrar al recinte, serà necessari tenir entrada. Es podien adquirir des d’aquest dimecres passat a la plataforma de venda d’entrades de Turisme Solsonès, i es van esgotar en només mitja hora.

Strombers pujarà a l’escenari dimarts, dia 7. El grup cardoní s’han consolidat com un dels grups de referència de l’anomenada música festiva o de participació. També ho farà Vizuri, un dels grups de fusió cridats a ocupar un lloc preferent en el circuit de la festa jove. El concert començarà a les 9 del vespre. Dimecres 8, a les 11 de la nit, actuarà El Pony Pisador, que barreja música folk i tradicional d’arreu del món en un equilibri entre sentit de l’humor i virtuosisme. I dijous 9, a les 9 del vespre, actuació de PD YU i la Banda Neón, que desplega himnes de tots els temps i els hits de més actualitat.