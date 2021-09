La Festa Major de Solsona recupera els tradicionals ballets. Després que l’any passat es prescindís de les actuacions de la imatgeria folklòrica a causa de la covid, aquest any tornaran a ballar els gegants, els nans, el bou, la mulassa, els cavallets, el drac, els bastoners, l’àliga i els óssos. Les actuacions seran amb capacitat restringida i amb el públic assegut a les cadires.

Tenint en compte la bona experiència que hi va haver amb els gegants durant el Corpus, l’Ajuntament de Solsona ha apostat pel mateix sistema i habilitarà cadires a la plaça major per tal que el públic pugui gaudir dels ballets, garantint les distàncies de seguretat.

Els ballets a la plaça Major dels dies 8 i 9 de setembre seran l’acte central d’una programació dissenyada a mig camí entre una edició normal i la festa major excepcional de l’any passat. Tot i que la normativa covid encara no permet recuperar per exemple les baixades i pujades de les cercaviles, sí que s’han programat una trentena d’actes culturals, lúdics i esportius.

La festa major se celebrarà del 7 al 10 de setembre, però aquests dies ja es fan actes previs i les propostes s’allargaran fins al 19 de setembre. «Intentarem fer una festa força normalitzada, tot i que encara ens trobem entre la que voldríem i la que la pandèmia ens permet», remarca la regidora de Cultura, Judit Gisbert. Es mostra satisfeta del programa (vegeu actes i horaris a les pàgines 8 i 9 d’aquest suplement), tenint en compte les limitacions encara vigents: «Hem tingut més d’un any per aprendre a oferir cultura de manera segura i amb les adaptacions i les mesures necessàries per no haver de renunciar a la festa».

La major part d’activitat es durà a terme en espais exteriors, i un dels punts que guanyarà protagonisme és la plaça del Camp, ja que és un espai que facilita l’acompliment de la distància de seguretat i on es podran encabir fins a 200 localitats.

La música serà un dels plats forts de la festa. En destaquen les actuacions de Srombers, Vizurri, El Pony Pisador, la Banda Neón, Roger Mas, Salva Racero, orquestres com la Principal de la Bisbal i Junior’s, la formació d’havaneres Son de l’Havana, i el grup infantil Xiula. Els concerts s’intercalaran amb altres propostes culturals com ara teatre, espectacles per als més petits i concursos.

Invitacions

Les entrades previstes per veure els ballets de la Festa Major de Solsona es van esgotar en només un dia, tot i que era previst repartir-ne durant tres dies (de dimecres fins avui). La imatgeria ballarà a la plaça Major, amb aforament limitat i amb espai per 170 persones assegudes en cadires en cada una de les dues sessions, dijous i divendres que ve al migdia.

L’Ajuntament de Solsona ha obert una llista d’espera, que ja compta amb nombrosos inscrits, per tal que aquestes persones puguin ocupar places que al final quedin buides. No es descarta la possibilitat de fer alguna modificació que permeti ampliar l’aforament o afegir alguna sessió més de ballets.

D’altra banda, com ja és habitual de cada any des del 2014, l’Ajuntament de Solsona reserva un espai a la plaça Major per facilitar l’assistència als ballets tradicionals a les persones amb mobilitat reduïda.

Festa major sense bisbe Els actes religiosos de la Festa Major de Solsona se celebraran, per primer cop, sense bisbe. La recent renúncia de Xavier Novell fa que sigui un any de transició. Entre la comitiva d’autoritats que presenciaran els ballets tampoc no hi haurà la figura del bisbe. El de Vic, Romà Casanova, no assistirà a la festa, tot i ser administrador temporal del bisbat de Solsona.