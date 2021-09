Torno a respirar és l’últim projecte de Salva Racero, el seu primer disc en solitari. El divendres 10, a 2/4 d’11 de la nit a la plaça U d’Octubre, oferirà un concert amb temes que bona part del públic ja coneix de la seva època a Lax’n’Busto, i cançons que ell ha creat per a altres projectes, com l’himne als malalts d’Alzheimer No em demanis que et recordi.