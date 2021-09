David Rodríguez, alcalde de Solsona per ERC des de fa onze anys, viurà la seva última festa major com a alcalde. Des del juny és secretari d’Administracions Locals i de Relacions amb l’Aran.

No és casual, oi, que el relleu es produeixi just després de la Festa Major de Solsona?

No és del tot casualitat, no. Sí que és cert que vaig veure necessari un termini de temps, com a mínim fins a l’agost, per fer el relleu amb condicions, abans de centrar-me en el nou càrrec. Ho hem allargat fins al setembre tenint en compte que és la festa major de la ciutat, i és un bon moment per acomiadar-me dels ciutadans. Vull dir adeu per la festa major.

La festa d’enguany recupera els ballets tradicionals, que l’any passat no es van poder fer. Tot i això encara s’ha de prescindir d’alguns actes (baixades i pujades de les cercaviles...), i tot s’ha de fer amb limitacions. La covid no permet fer una festa del tot normalitzada, però el volum d’activitat que s’ha programat és important. Com es presenta?

No serà una festa major normal i tan lluïda com estem acostumats, però serà prou digne. Aquest any podem fer més actes que l’any passat i esperem que la gent en gaudeixi amb responsabilitat.

Ho tenen tot previst perquè sigui el màxim de segura?

Tots els actes de la festa major garanteixen seguretat sanitària. Però també cal dir que per als ajuntaments no és fàcil gestionar les festes majors, perquè hi ha un control exhaustiu en els espais que tenim habilitats, però fora d’aquí no es pot controlar. Ho hem vist amb els nombrosos casos de botellots aquest agost. I la veritat és que això ens preocupa una mica, per això insistim en la crida a la responsabilitat, a més tenint en compte que l’índex de rebrot a Solsona és un dels més elevats de Catalunya.

En aquesta festa major s’acomiada com a alcalde després d’onze anys. Quin balanç en fa?

Estic molt agraït a la ciutadania pel suport rebut des del primer moment, m’he sentit apreciat i valorat. Estic content del pas per l’alcaldia, per mi és un honor haver pogut ser alcalde de la meva ciutat. I el balanç, en general, és positiu tot i que ens ha tocat governar anys que no han estat fàcils, hem patit crisi econòmica, pandèmia de la covid... Tot i amb pressupostos municipals reduïts, hem pogut tirar endavant projectes i penso que hem fet una bona feina.

El dia 15 de setembre es farà un ple extraordinari per a la renúncia de l’alcaldia, després que el juny fos nomenat secretari d’Administracions Locals i de Relacions amb l’Aran. Va entomar aquesta responsabilitat aviat farà tres mesos, com va?

Aquests primers mesos han servit per prendre el pols a la secretaria i per anar coneixent de prop les qüestions que s’han d’abordar i planificar en els propers mesos i anys. Per tant, marcar una línia de treball per anar avançant. Estic molt il·lusionat, i el fet de continuar en una tasca vinculada a les administracions locals em satisfà, crec que som un equip que podem fer molt bona feina.

Encara la recta final a l’alcaldia de Solsona. Li agafarà el relleu la fins ara regidora de Cultura, Judit Gisbert. Com han cuinat aquest traspàs de poders? I com la veu com a alcaldessa?

La Judit és una dona valenta, dinàmica, decidida i amb idees clares. Això l’ajudarà a afrontar els reptes d’estar al capdavant de l’alcaldia de Solsona. Estic convençut que se’n sortirà molt bé.

Pel que fa al relleu, ens hem centrat en dos àmbits. D’una banda, hem repassat un per un la llista de temes que hi ha pendents i que s’han d’anar treballant. I d’altra banda, també li he volgut transmetre a la futura alcaldessa quina ha estat la meva manera de fer i els meus criteris, tenint clar que ella ho adaptarà al seu caràcter. Potser no actuarem igual, però la base, els fonaments i els principis ideològics són els mateixos, així com tenim clares quines han de ser les prioritats per Solsona.