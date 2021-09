L’Ajuntament de Solsona busca tècnics d’Educació, Transparència i Cultura i Habitatge per a un període de sis mesos a partir de final del mes de setembre. El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) ha atorgat al consistori una subvenció per a la contractació a jornada completa de tres tècnics en pràctiques a través del programa Garantia Juvenil. Aquesta oferta s’adreça a persones de menys de 30 anys amb titulació universitària, d’FP de grau mitjà o superior o certificat de professionalitat.

En aquesta edició, els projectes municipals en els quals treballaran aquests joves són la creació de l’entorn d’aprenentatge de Solsona, l’actualització i creació de continguts de transparència i participació i la redacció del Pla municipal de cultura, així com donar suport a la Borsa d’Habitatge de Lloguer.

Per participar en el procés de selecció és imprescindible que les persones aspirants reuneixin algun d’aquests perfils, estiguin inscrites com a demandants d’ocupació no ocupats al SOC i al Registre de Garantia Juvenil. Ho poden fer a l’Oficina de Treball de Solsona, demanant hora al telèfon 900 800 046

Els joves que hagin participat en el mateix programa en els exercicis 2019 i 2020 queden exclosos d’aquesta convocatòria.