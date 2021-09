L’obra de teatre que presenta cada any per la Festa Major de Solsona Lacetània Teatre és una de les cites culturals més esperades. Enguany, el grup local posarà en escena Molta merda, que és una versió molt lliure de Monty Python and The Holy Grail, amb esperit crític i humor. L’espectacle l’ha adaptat i dirigit Aleix Albareda i interpretada per setze actors.

Se’n faran quatre funcions, al Teatre Comarcal de Solsona: el dissabte 11 de setembre a les 10 de la nit; el diumenge 12 de setembre a les 6 de la tarda; el dissabte 18 a les 10 de la nit; i el diumenge 19 a les 6 de la tarda.

Les entrades es poden comprar al web entrades.turismesolsones.com, i també se’n vendran una hora abans a la taquilla del teatre. Preu: 12 euros. I per als socis i infants i joves fins a 16 anys: 10 euros.