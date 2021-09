Els trabucaires de Solsona tindran per primer cop una noia al grup. Aquesta festa major s’estrenarà Núria Algué Rius. Té 19 anys i des de petita ha tingut una flaca per la tronada del Corpus i la Festa Major. «Sempre m’han atret el soroll i l’olor de pólvora cremada i quan vaig complir els 18 anys em vaig moure per poder entrar a la colla de trabucaires», explica.

Les armes no li agraden especialment, però ella concep el trabuc com un símbol festiu. Ja n’ha disparat un de prova, tot i que no serà fins a aquesta festa major que assumirà el rol de trabucaire. Per arribar fins aquí, Núria Algué ha obtingut el permís d’armes i ha superat una formació per manipular el trabuc i la pólvora i conèixer la normativa vigent.

«Al principi em feia respecte disparar el trabuc, sobretot per aguantar el retrocés, perquè no n’havia utilitzat mai cap, però l’Estevet i l’Eudald m’ho van explicar i m’han ajudat molt». Es refereix al cap de colla, Josep Vendrell, Estevet, i un dels integrants més veterans, Eudald Auguets, ambdós satisfets d’ampliar la família fins als divuit membres amb una dona. No n’hi ha hagut cap abans perquè no hi havia hagut cap sol·licitud. Ara, sembla que hi ha una altra noia que hi pot estar interessada, però cal que assoleixi la majoria d’edat.

Núria Algué, que ja té la indumentària a punt, participarà en les tronades de la plaça Major, les galejades de les circumval·lacions de la ciutat, l’homenatge a la Mare de Déu del Claustre i la Diada Nacional de Catalunya a Solsona. «Ja soc 100% una d’ells», diu orgullosa. Però el moment culminant per a ella serà a la plaça: «Sempre he hagut de veure la tronada des de darrere la corda, i ara podré viure-la des de dins el perímetre, tot preparant-la. Serà màgic».