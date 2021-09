Solsona celebrarà entre el dia 10 i el dia 12 de setembre el 31è aplec independentista de Castellvell. Amb el lema «més de 3300 represaliats, demà pots ser tu», l’organització vol posar al centre «la problemàtica de la repressió que exerceixen els poders de l’Estat espanyol contra l’independentisme», que asseguren que va molt més enllà dels nou polítics presos, ara indultats.

A la xerrada que es durà a terme el dia 10 al Castellvell, hi participaran Roger Serra i Josep Rosas, dues persones de la comarca del Solsonès jutjades per les seves accions de protesta, que estaran acompanyats per l’advocat català, Lluís Matamala.

Enguany, a més, l’Aplec recupera la pujada de l’estelada al Castellvell des del cap d’amunt del passeig, que l’any passat no es va poder fer a causa de la pandèmia, i aquest any es farà amb música, acompanyats dels Grallers d’Oliana. Tot plegat començarà a les 5 de la tarda del dia 10 de setembre, en què se sortirà a peu, i a 2/4 de 6 hi haurà la xerrada.

L’Aplec continuarà el dia 12 de setembre, amb el concert, a les 5 de la tarda a la Sala Polivalent, de Xavi Sarrià. L’artista valencià presenta «No s’apaguen les estreles» un espectacle que combina el seu repertori més íntim, tant de l’època d’Obrint Pas com de la seva carrera en solitari, arranjat amb instrumentació tradicional mediterrània, amb projeccions d’històries de lluites i resistències de la història recent al País Valencià a partir dels seus protagonistes. L’espectacle neix a partir de la cançó «No s’apaguen les estreles», que va posar la banda sonora a la reconeguda pel·lícula «La mort de Guillem». Les entrades del concert es poden adquirir al portal entrades.turismesolsones.com i valen 10 euros, gratuïtes pels menors de 12 anys.

L’organització, com cada any, va a càrrec del Casal Popular la Fura, i aquest any compta amb la col·laboració, a més de l’Ajuntament de Solsona, de l’ANC Solsona, d’Òmnium Solsonès, La Forja Solsonès, del CDR Solsonès, d’Alternativa per Solsona – CUP i del Consell Local de la República de Solsona.

Serà el tret de sortida a un seguit de xerrades que tenen com a lema «Recuperem la iniciativa, recuperem els drets» que s’aniran fent durant les setmanes posteriors fins a arribar a l’1 d’octubre.