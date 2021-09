“És un orgull per a mi poder saludar-vos, per dotzena i última vegada, en el tret de sortida de la Festa Major de Solsona”. Així ha començat la salutació de l’alcalde, David Rodríguez, al punt del migdia en l’arrencada oficial de la 368a Festa Major, transmesa en directe per Instagram. Ha estat just després de la trabucada des de l’eixida de la casa consistorial, enguany protagonitzada pel pinellenc Florenci Rosells, “el Castellana”, i la primera tronada d’aquests dies a la plaça Major.

El batlle ha aprofitat aquest acte per acomiadar-se agraint la possibilitat que la població li ha brindat des del 2010. “Ha estat un enorme honor servir-vos des de la casa gran”, ha dit. “Deixo l’Ajuntament convençut que l’esforç compartit amb totes les persones amb qui he treballat colze a colze haurà valgut la pena”, ha afegit.

Com de costum, David Rodríguez ha fet un retrat del trabucaire encarregat de la primera salve de la festa grossa, membre de la colla solsonina des del 2007. “El seu perfil és el d’un home de terra i foc genuí, pagès de tota la vida”, ha destacat. “És una personal compromesa i, rere la timidesa, s’amaga un home de ferma personalitat. Aquells que han treballat amb ells i els companys de colla en remarquen la virtut de saber trobar solucions per a tot”. El Castellana és un home de pagès, hortolà, aficionat a la caça i boletaire. També va ser regidor de Pinell, tot i que ell no s’ha considerat mai un polític.

Rodríguez no ha obviat la situació de pandèmia. “Hem viscut un any i mig complicat i dolorós, amb conseqüències nefastes en diversos sectors i en les vides de moltes famílies. No ho oblidarem mai.” Però ha insistit que cal “anar normalitzant progressivament les nostres vides. I això passa també per recuperar festes i tradicions, i les trobades socials amb els nostres”.

Paral·lelament, a la plaça Major els més curiosos han pogut veure els quatre gegants ballar dos primers pasdobles improvisats. Els propers actes seran a la tarda, amb el relleu en el pubillatge, a les sis de la tarda a la plaça de Sant Joan; una audició de sardanes, a les set a la plaça Major; i el cant de la Salve, a un quart de nou del vespre, seguit del castell de focs. Strombers i Vizuri obren la cartellera a les nou del vespre a la plaça del Camp, mentre que a les deu Son de l’Havana amenitza el concert d’havaneres a la plaça de l’U d’Octubre.