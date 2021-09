Ahir va fer dues setmanes des que el Papa Francesc va acceptar la renúncia del bisbe de Solsona, Xavier Novell, aleshores per «raons personals». Tot i això, diumenge Regió7 va poder confirmar que la renúncia de Novell està motivada, com a mínim en part, per una relació amorosa amb la psicòloga bagenca, Sílvia Caballol. Membres del sector eclesiàstic de la Catalunya Central demanen a Xavier Novell que sigui conseqüent amb la seva decisió i que demani la secularització a més de lamentar que, dues setmanes després de l’anunci, encara no hagi donat cap mena d’explicació als fidels de la seva diòcesi.

«Si decideix fer aquest canvi en la seva vida, el pas coherent és que demani la secularització», assegura un dels membres del bisbat de Solsona, en aquest cas el rector de Bagà, Gaspar Comellas. El capellà explica que encara està paint i intentant entendre la renúncia del bisbe Novell, i afegeix que el més sorprenent per a ell va ser el fet que volgués de deixar de ser bisbe, més enllà dels motius que l’hagin portat a aquesta decisió.

També es va sorprendre el president de la Confraria de la Mare de Déu del Claustre, Josep M. Besora, que afirma que avui «no ens ha arribat res més que el comunicat del dia de la renúncia». Besora no vol entrar en si els motius de la renúncia són veritat o no ho són, però diu que «m’hauria agradat que se’ns hagués donat alguna explicació» i afegeix que «respecto la seva decisió, però no la comparteixo».

Un altre capellà del bisbat de Solsona, el rector de Cardona Carles Pubill, es mostra convençut de què Novell hauria de demanar la secularització i també «fer una nota demanant disculpes a la gent», acció que Pubill considera que s’hauria d’haver fet des del principi.

També es mostra dolgut l’arxiver de la diòcesi de Solsona, Ramon Viladés. «Jo no me l’esperava per res la seva renúncia, i el que m’estranya i m’ha sabut greu és que encara no ens hagi dit res», assegura el capellà, que afegeix que «és evident que hauria de demanar la secularització».

Tot i que ja s’ha confirmat la relació amorosa de Xavier Novell, que de moment només ha renunciat a continuar exercint com a bisbe de Solsona, però no a les seves obligacions pastorals, amb la psicòloga i escriptora de novel·les eròtiques bagenca Sílvia Caballol, l’ara bisbe emèrit continua sense donar cap explicació oficial de la seva renúncia, fet que obre la porta a la possibilitat que hi hagi altres motivacions.

És d’aquest parer la monja argentina establerta a Manresa des de fa més de 30 anys, sor Lucía Caram, que apunta que si Novell no hagués demanat la renúncia, el Vaticà tard o d’hora li hauria demanat que fes un pas al costat. «Jo crec que era de preveure que tard o d’hora hauria hagut de fer un pas al costat. No pel tema de la seva relació amb una dona, sinó per les teràpies de conversió d’homosexuals amb les quals estava vinculat i que molestaven molt a l’església i al Papa Francesc». Caram fa referència a les teràpies que s’han dut a terme, per exemple, a Alcalá de Henares i que tenen la finalitat de «reconvertir gais». Sor Lucía Caram apunta que nois que han participat en aquestes teràpies s’haurien intentat suïcidar i que Novell havia donat suport a aquest tipus de reunions.

"Simplement és una cadena de despropòsits que l’han portat fins a aquesta situació" Sor Lucia Caram

«El titular fàcil és ‘el bisbe independentista al qui van cridar l’atenció’ o ‘el bisbe renuncia perquè s’ha enamorat d’una dona’, però jo crec que aquest no és el motiu. Simplement és una cadena de despropòsits que l’han portat fins a aquesta situació», assegura Caram. En aquest sentit la monja destaca que Novell era una persona que podia canviar de posicionament d’un dia per l’altre i diu que «era un home molt estrident i molt inestable». «Espero equivocar-me, però crec que és un capítol més de la seva trajectòria», sentencia Caram que relaciona la inestabilitat de Novell amb la seva sortida assenyalant que «si una persona està mínimament equilibrada intenta fer les coses d’una manera més suau».

En aquest sentit Caram creu que el que hauria de fer ara el bisbe emèrit de Solsona és demanar disculpes. «Hi ha molta gent de bona voluntat i molt senzilla que havia dipositat la confiança en ell i que es mereix una explicació», assegura l’argentina. A més apunta que les decisions s’han de prendre pensant en què poden tenir un impacte entre la gent. «Ha pres una decisió i si vol refer la seva vida que ho faci, perquè potser realment sí que està enamorat. Si marxa que marxi i tanquem el capítol, però a mi em preocupa la quantitat de gent ferida que ha quedat en el camí», lamenta Sor Lucía Caram.

Un sector crític en l’entorn eclesiàstic de Solsona era l’Associació d’Amics de mossèn Huguet. El seu president, Ramon Segués, critica «l’opacitat i la poca transparència amb què l’església pren decisions» i apunta que el fet que Novell decidís gestionar la seva renúncia d’aquesta manera «l’únic que ha generat és un riu de rumors i conjectures».

«El bisbe ha estat un líder, un pastor de l’església. Un home amb uns principis molt estrictes que no s’ha estat de dir el que pensava i de censurar el que creia que no estava bé. Que una persona així deixi a tot un bisbat i fins i tot a les persones més properes a ell amb un desconcert total és que no s’han fet bé les coses», explica Segués, que destaca que «el que no pot ser és que el líder d’un bisbat marxi de cop i volta sense donar cap explicació».

El solsoní descarta que un possible desencant o cansament de Novell respecte a la seva tasca hagi pogut ser motiu de la renúncia. «Ell era una persona molt conseqüent, amb molt ego i amb un punt narcisista i a més li anava molt la polèmica. Això no et fa pensar que ho faci per cansament».

Respecte a la secularització, Segués diu que no tindria massa sentit que no la demanés, ja que hauria de ser conseqüent amb les seves decisions.

Fent una mirada enrere a la trajectòria de Novell com a bisbe, el solsoní diu que «han estat 10 anys d’episcopat plens d’alts i baixos i canvis de registres». «Potser és un final digne de la seva trajectòria al capdavant del bisbat», sentencia.