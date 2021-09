El bisbe de Vic i actual administrador apostòlic de Solsona, Romà Casanova, oficiarà avui la missa concelebrada de la festa major de Solsona després de la renúncia de Xavier Novell com a bisbe de Solsona.

Casanova oficiarà la missa d’avui, però no presidirà la que ha de tenir lloc demà, ja que tenia un compromís adquirit des d’abans d’entomar la responsabilitat d’administrar la diòcesi de Solsona.

La missa que se celebrarà avui a les 11 del matí a la catedral de Solsona no serà una missa qualsevol, ja que estarà marcada per l’excepcionalitat d’estar presidida per un bisbe d’una altra diòcesi.

L’alcalde, David Rodríguez, ha convidat als ballets que es duran a terme posteriorment al president de la Confraria de la Mare de déu del Claustre, Josep M. Besora.