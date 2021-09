El bisbe de Vic i administrador apostòlic de la diòcesi de Solsona, Romà Casanova, va celebrar ahir la seva primera missa a la capital del Solsonès, ocupant l’altar que va deixar buit l’ara bisbe emèrit de Solsona, Xavier Novell, després de presentar la seva renúncia fa més de dues setmanes i mitja per «raons personals». Tot i que l’expectació per les paraules de l’administrador era notòria, Casanova no va fer cap referència a la situació actual de Novell, que segons va poder saber Regió7, ha començat una relació de parella amb la psicòloga bagenca, Sílvia Caballol.

La missa va tenir lloc ahir a les 11 del matí en una Catedral de Solsona pràcticament plena i en el marc de la festa major de la ciutat. El fet que fos la primera missa de festa major presidida per un bisbe d’una altra diòcesi va aixecar molta expectació, i més tenint en compte la situació del bisbe emèrit de Solsona i el silenci de la comunitat eclesiàstica sobre aquesta. Des de fa dues setmanes i mitja, en el moment que es va anunciar la renúncia de Xavier Novell, ni ell, ni el bisbat de Solsona, ni Casanova ni cap estament eclesiàstic ha fet cap comunicat de forma oficial donant explicacions de quina és la situació actualment. Per això s’esperava que Casanova expliqués alguna novetat als seus fidels ahir a Solsona. Però les expectatives van quedar en res. Casanova simplement es va limitar a dir que era la seva primera missa a Solsona i que hi era com a administrador apostòlic anomenat per la Santa Seu, això després d’un lapsus en què es va presentar com a bisbe de Vic. A més, als mitjans presents no se’ls va permetre fer cap pregunta al bisbe un cop finalitzada l’eucaristia, tot i que si se’ls oferia la possibilitat de fer-ho amb el departament de comunicació del bisbat.

Durant l’eucaristia, Casanova va dir als fidels de la diòcesi solsonina que era «un goig» celebrar la seva primera missa a Solsona, i va assegurar fer-ho «amb molt de respecte des del lloc de bisbe de Solsona com a administrador apostòlic». A més, va assegurar estar al servei de la diòcesi i va demanar unitat. El bisbe de Vic també va dir que «hem de pregar al Senyor perquè doni un pastor, un bisbe, a aquesta diòcesi», fent referència a l’espera de l’arribada del nou prelat que haurà de ser anomenat pel Papa Francesc.

Entre la munió d’assistents s’hi van poder veure rostres de seriositat o tristesa, potser marcades per la solemnitat d’un acte com aquest o potser per la situació que estan vivint els fidels de la diòcesi, sense bisbe i sense cap tipus d’explicació.

La missa, dedicada a la Mare de Déu del Claustre, patrona de Solsona, va estar plena de referències i lectures relacionades amb el paper de la verge Maria dins el cristianisme. A més de Casanova, a la cerimònia hi va participar el vicari general del bisbat, Marc Majà i prop d’una desena de capellans més de la diòcesi. També hi van ser presents els nous representants del pubillatge de Solsona i el fadrí de la Catalunya Central, representants del consistori solsoní amb l’alcalde David Rodríguez al capdavant i els priors dels quatre castells (Castellvell, Lladurs, Llobera i Olius). Un cop finalitzada la missa, els representants institucionals van pujar fins la plaça Major per gaudir dels tradicionals ballets, però en aquesta ocasió ho van fer sense ser acompanyats pel bisbe o, en aquest cas, de l’administrador apostòlic, que no va ser convidat a l’acte per l’alcalde. Sí que ho estava el president de la Confraria de la Mare de Déu del Claustre, Josep M. Besora.