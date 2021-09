La ciutat de Solsona va poder tornar a gaudir ahir dels balls de la seva imatgeria festiva després que la pandèmia de la covid-19 impedís que es duguessin a terme els tradicionals ballets durant la passada edició de la festa major.

La plaça Major, com és tradició, va ser l’escenari on els improperis solsonins van sortir a ballar dos anys després. A causa de l’actual situació sanitària i per evitar aglomeracions, el recinte estava delimitat i només hi podien accedir les 190 persones que havien fet una reserva prèviament per poder seure a una de les cadires. Tot i això, tant els balcons com les terrasses dels establiments de la plaça i els carrers del voltant van reunir a desenes de curiosos que es van sumar als assistents dins del recinte.

Els presents van fer notar que tenien ganes de recuperar els ballets de la festa major, malgrat fer-ho en condicions especials, acompanyant la música i els balls amb aplaudiments. La Cobla Juvenil Ciutat de Solsona va posar la música i va fer sonar les composicions del músic solsoní Joan Roure, el creador de la gran majoria de les cançons tradicionals de les festivitats solsonines, en l’aniversari dels 100 anys des del seu naixement.

Així, petits i grans van poder gaudir de les coreografies dels óssos, un element únic a Catalunya, els cavallets, el drac i la seva pirotècnia, els nans que representen la diversitat de cultures del territori, el ball de bastons protagonitzat pels més petits, la majestuositat de l’àliga de Solsona i, com no podia ser d’altra manera, el ball dels quatre gegants de la ciutat. A més, l’acte va finalitzar amb la tronada a càrrec de la colla de trabucaires de Solsona

La primera passada dels ballets es va dur a terme ahir al matí, però de forma excepcional i per l’alt interès de la població per seguir els ballets en directe, a la tarda es va fer la segona passada. Avui es duran a terme dues passades més a la plaça Major. La primera es farà a l’horari habitual, després de la missa concelebrada, i la quarta i última d’aquesta festa major es podrà veure just després.