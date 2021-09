El president de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE) i cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha assegurat que "no en sabia absolutament res" sobre la renúncia del bisbe de Solsona, Xavier Novell, i que li "va sorprendre la notícia, com a tothom". A més a més, ha assenyalat que comparteix "el dolor de la seva família i de l'Església de Solsona" on han quedat "tocats".

Omella ha demanat no convertir en una "novel·la morbosa" el cas de Novell, la renúncia del qual s'ha lligat a una relació sentimental amb una dona i s'ha relacionat amb exorcismes i teràpies de conversió homosexual.

"El que em dol a mi és que la gent inventa i ha sentit una cosa, d'altra va fent un relat una mica morbós, jo crec que cal respectar la intimitat de les persones i a més d'això afegir que davant d'una persona que té les seves raons per deixar el seu ministeri o en una família quan arriba un moment i es divorcien, el que cal fer és respectar i no fer d'això una novel·la morbosa i picar les persones", ha subratllat Omella en unes declaracions a la premsa aquest dijous a la seu de la CEE, a Madrid.

També ha indicat que "no" ha parlat amb el ja exbisbe de Solsona pel que fa a les recents informacions publicades sobre els motius de la renúncia però ha explicat que "el dia que va passar tot això" li va enviar "un correu" en què li oferia l'ajuda de l'Església i Novell li va contestar per agrair-li aquesta oferta d'ajuda.